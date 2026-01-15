Telia har Sverige bästa mobilnät

Telia har utsetts till Sveriges bästa mobilnät för sjätte året i rad i det oberoende testet av det internationella konsult- och testföretaget Umlaut. I årets mätning får Telia den högsta totalpoängen hittills, 970 av 1000 möjliga poäng, och vinner samtliga testkategorier. Testet omfattar både samtal, datatjänster, användarupplevelse baserad på crowdsourcing samt en ny kategori som mäter nätets tillförlitlighet över tid.

Mätningarna har genomförts över hela landet och sträcker sig mer än 10 800 kilometer från norr till söder. Resultaten bygger på en kombination av tekniska tester och data från mobilanvändare i vardagen. Enligt Umlaut visar resultaten att Telias 4G- och 5G-nät ger den bästa helhetsupplevelsen i Sverige.

Telias mobilnät täcker nästan hela befolkningen och mer än 94 procent av landets yta. Nätet används både av privatpersoner och av samhällsviktiga verksamheter som vård, industri och räddningstjänst. Under 2025 har Telia avslutat ett omfattande moderniseringsarbete och planerar nu fortsatta investeringar, bland annat för bättre täckning i glesbygd och längs järnvägar.