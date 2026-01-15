Test: Honor Magic 8 Pro – Skarp toppmodell förändrar spelplanen

Betyg Honor Magic 8 Pro Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Skärmen Prestanda Laddning och batteritid Zoom och nattbilder Varierande nyttig AI Ibland överbearbetade bilder

Det räcker inte bara med de senaste komponenterna för bästa prestanda, vilket Honor Magic 8 Pro har. De ska ju också användas till något som faktiskt tillför värde. Med den här telefonen visar Honor, som ju är en nygammal spelare på den svenska marknaden, att de är med och flyttar fram positionerna.

Honor Magic 8 Pro imponerar framför allt när det gäller skärm och kamerorna. Nattfoto är något av en specialitet och zoom såväl som skärpa är i en klass för sig. Vidare så är skärmen minst lika skarp och har dessutom en lång rad olika funktioner för att lyfta intrycket. Utöver vad vi förväntar oss idag, som snabb uppdatering och generös ljusstyrka så att den är lätt läsbar även i starkt solljus, så får vi en lång rad alternativ för anpassning. Jag kan göra flera test så telefonen uppskattar mitt färgseende och hur jag ser kontraster, något som gör att återgivningen i skärmen sedan anpassas efter det. Jag kan även aktivera anpassning för närsynthet så att det ska bli enklare att fokusera, men just det senare har jag svårt att märka någon tydlig effekt av. Alla dessa och fler funktioner samlar Honor under menyvalet Ögonvänlig skärm och det är något som de tydligt satsat på.

Finfin skärm med möjligheter

Skärmen i sig är 6,71 tum och har subtilt rundade kanter på alla fyra sidor. Jag får valmöjligheten att aktivera aktiv låsskärm, men den är inte alltid aktiv ändå, för ett strömsparläge går in och släcker skärmen helt utan att jag kan välja bort det helt. Jag får veta att strömläget slår igång på natten, men det händer ena gången att jag vaknar till vid 04 och skärmen ändå lyser, andra gånger att den är släckt, en tredje gång att den är släckt trots att klockan är 8 på morgonen. Lite lynnig alltså.

Honor har så klart Android i grunden och Googles appar och tjänster, samt de utlovar hela 7 års uppdateringar, mer kan man inte kräva. Google och Samsung lovar ju samma i sina flaggskepp. Anledningen till uppdateringar är främst att appar som BankID ska fungera på sikt och därmed utlova lång livstid på telefonen. De nyheter du får med varje ny Android-version tillför inte så mycket. Numera är det istället tillverkarna själva som släpper nya funktioner och Honor adderar en hel del saker i sitt Magic OS som du inte redan har i vanliga Android.

Honor har i sitt nya Magic OS 10 sneglat en hel del på Apple. De har liksom flera andra mobiltillverkare snattat härmat Apples dynamiska ö, så vi får en pillerliknande svart panel runt selfiekameran som ska visa information. Det gör den dock rätt sparsamt, för bara få appar har stöd för det. Mest märker jag när någon musik spelas i bakgrunden och det tillför lite nytta. För övrigt har jag en del problem med ansiktsigenkänningen för att låsa upp telefonen. Trots att jag flera gånger lägger in mitt ansikte på nytt har telefonen ofta problem att känna igen mig och jag måste trycka pinkoden.

Mer Apple-inspirerat

Utöver flärpen runt selfiekameran så är gränssnittet i sig också lite efterapning av Apples glasartade senaste IOS. Men Honor Magic OS bidrar med en hel del annat.

En del i grunden känner vi igen från Huaweis telefoner eftersom släktskapet är tydligt, även om Honor har helt andra ägare nu. Vi har därför en egen e-postklient, appen Honor Hälsa, anteckningar, egen musikspelare, videospelare och fotogalleri, för att nämna något. Det har så klart den senaste tiden också tillkommit en hel del AI. I grunden förlitar sig Honor som alla andra Android-tillverkare mycket på Googles Gemini, men det finns även en hel del unika, egna funktioner. Många av dessa kan du komma åt via den fysiska knappen på sidan. Jag råkar trycka in den många gånger och sparar därmed massa skärmdumpar av misstag, men det går att vänja sig av med. Dessutom kan du så klart anpassa hur knappen reagerar och stänga av den helt om du vill.

AI med varierande användbarhet

En av AI-funktionerna, den som sparar skärmdumpar, är AI-minnen. Den ska låta dig just spara på viktiga saker som sedan tolkas och blir sökbara. I samlingen kan jag söka på tolkad text i bilderna, på vilken app de kommer ifrån, datum och så vidare. Jag finner mycket begränsad nytta med det och det blir aldrig mycket mer än ett digitalt bildalbum, huller om buller. När jag till exempel finner mig i en situation när jag behöver använda en app som bara finns på japanska är det Google Circle to Search som hjälper mig förstå, inte Honors egna funktioner. Hur som helst, hjälpen finns där.

Precis som att jag ofta trycker på AI-knappen av misstag dyker en annan AI-funktion upp när jag håller fingret på skärmen för att pausa en Instagram-story. Då kastas jag istället in i vad Honor kallar den magiska portalen. Det är ett sätt för att spara eller dela innehåll och genom att hålla nere på vissa bilder, texter eller annat innehåll lätt få genvägar till det.

De mest användbara AI-funktionerna är nog de för översättning av såväl text som tal, inklusiva svenska och att göra justeringar med AI i bildredigering. AI finns även aktivt i kameraappen om du vill det och kan förstärka zoomen. Det gör den i extrema zoomlägen för att öka detaljrikedomen, men när jag testar lägger AI bara till helt fel detaljer och förstör. Och eftersom zoomen är extremt bra rent fotografiskt utan AI, stänger jag av AI- “stödet” där.

Med extremt bra zoom menar jag att jag kan få användbara bilder nästan hela vägen upp till 100 gångers förstoring. Det här åstadkommer Honor Magic 8 Pro i grunden med kamerasensorer och optik, en 200 megapixels sensor med 3,7 gångers optisk zoom i telekameran. Tillsammans med vidvinkel och huvudkameran så ger Honor Magic 8 Pro dig mycket stora möjligheter när det gäller just zoom och även nattfoto. Den klarar mycket när ljuset tryter och framförallt är den bättre än andra kameror när jag kombinerar zoom och nattbild i ett. Som en inzoomad bild på en skyline med lysande fönster. Här gör bra skakreducering också sitt. Just det är ju dock ett väldigt specifikt motiv, kanske inte det som fyller majoriteten av varken ditt eller mitt fotoalbum. När jag tar vanliga bilder i stadsmiljö på natten är Honor fortfarande bland de bästa men inte självklart bättre. Ofta känns det som telefonen överexponerar och i efterbearbetning drar upp kontrasten för dramatik och då får jag ofta dra ner exponeringen vid fototillfället för att bilderna ska bli mer verklighetstrogna. Annars kan jag få bilder som ser ut nästan som natthimlen fått en ljus sommardagshimmel. Det händer också vid något tillfälle att HDR-funktionen fattar fel och gör himlen klarblå när den i själva verket är decembergrå.

För mer generella bilder ger telefonen bra skärpa, färgåtergivning och ljuskänslighet. Jag kan dock sakna det djup i bilderna som telefoner med större entumssensor ger. Bilderna från Honor kan kännas lite platta om man inte använder zoomen, går några steg bakåt och på det sättet får mer djup. Jag anar alltså mer av en ingenjör bakom än av den person med passion för fotografi som dokumentation och konstform man kan ana hos Sony och hos Xiaomi och deras samarbete med Leica.

De flesta av de funktionera jag nämnt hittills görs möjliga av systemchippet Snapdragon 8 Elite Gen 5 som vi hittar i telefonen och som också gör den till en av de snabbaste någonsin. Här finns alltså kraft så det räcker och blir över och skärmen är dessutom som jag nämnt riktigt bra, särskilt med skärpan och ljusstyrkan för soliga dagar när de kommer. Det här stöd av ett kraftfullt batteri, inklusive snabbladdning, så det råder ingen tvekan om att det här är ett flaggskepp som har framtiden för sig.

Frågor och svar

Den funkar extra bra med Mac och Iphone?

Ja, Honor har funktioner för både Mac-datorer och IPhone så du kan dela filer enkelt, synka notiser och så vidare. Även Xiaomi och Oneplus/Oppo har för övrigt sina varianter av Iphone- och Mac-närmanden.

Om man använder flera Honor-enheter då?

Ja då har du mer möjligheter att de kan samverka när alla är inloggade på ett och samma Honor-konto.

Några tendenser till överhettning?

Snabbaste systemchippen kan orsaka att enheten blir varm vid belastning och likaså snabb laddning, men det har inte hänt med Honor Magic 8 Pro.

Ett alternativ

Poco F8 Ultra och Oneplus 15 är alternativ som båda har samma systemchipp och liknande egenskaper.

Kameraexempel

HONOR MAGIC 8 PRO: Nattlig storstadsskyline visar mobilens skarpa zoom och starka mörkerprestanda i praktiken.

Främst i extremzoom och mörker visar Honor att de har resurser att göra skillnad. Vissa bilder kan kräva manuella justeringar för att bli som mest verklighetstrogna och inte överdrivet dramatiska.