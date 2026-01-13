Google Home får smartare automation

Google Home håller på att bli kraftfullare tack vare en pågående uppdatering som ger fler möjligheter att styra smarta hem med automation. Uppdateringen innehåller bland annat nya villkor som gör det möjligt att starta åtgärder baserat på hur olika enheter används i hemmet. Det går till exempel att skapa automationer som reagerar på volymnivåer eller på om media spelas, pausas eller buffrar.

Även belysning och uppkopplade hushållsapparater får utökad funktionalitet. Automationer kan nu triggas när ljusstyrkan når en viss nivå eller när en enhet befinner sig i ett specifikt tillstånd, som att den körs, är pausad eller har fått ett fel. Samtidigt införs nya kommandon som gör det möjligt att starta, stoppa eller pausa vissa smarta apparater samt styra exempelvis persienner och robotdammsugare.

Enligt Google är förändringarna en del av ett löpande arbete med att förbättra automationer i Google Home. Alla funktioner blir inte tillgängliga direkt för alla användare, utan uppdateringen rullas ut stegvis och stödet kan variera mellan olika typer av enheter.