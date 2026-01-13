-
Två månader tidigare än tidigare
Google Pixel 10a kan komma redan i februari
Läckare avslöjar att Googles nya budgetmobil Pixel 10a kan komma att lanseras två månader tidigare på året än föregångaren.
Google kan vara på väg att lansera sin nya mobil Pixel 10a tidigare än väntat. Enligt uppgifter från den välkände läckaren Roland Quandt ska telefonen börja säljas redan i mitten av februari, vilket är ungefär två månader tidigare än föregångaren Pixel 9a som släpptes i april.
Pixel 10a uppges komma i flera färger, bland annat mörkgrå, ljusgrå, rödlila och ljuslila. Lagringsutrymmet ska enligt uppgifterna vara antingen 128 eller 256 gigabyte. Informationen kommer från Quandt, som publicerat detaljerna i ett inlägg på Bluesky.
Samtidigt finns det rykten om att Pixel 10a inte kommer att få det nya Tensor G5‑chippet, något som i så fall vore ovanligt för en ny modell. Om telefonen inte erbjuder några större hårdvarunyheter kan det leda till att köpare istället kan satsa på Pixel 9a som är lättare att hitta till lägre pris. Uppgifterna är ännu inte bekräftade av Google.