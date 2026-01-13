Ny Pixel‑uppdatering löser batterifel

Google har börjat rulla ut årets första mjukvaruuppdatering för Pixel‑telefoner. Uppdateringen gäller alla modeller som kör Android 16 och släpps stegvis under den kommande veckan. Enligt Google innehåller januariuppdateringen flera säkerhetsfixar och förbättringar som ska göra enheterna mer stabila.

En av de största nyheterna är att ett fel som gjort att batteriet kunnat tömmas snabbare än väntat nu ska vara åtgärdat. För Pixel 10‑serien rättas dessutom problem med pekskärmen som ibland slutat svara, samt flimmer i Always‑on Display‑läget. Google har även löst grafikfel som kunnat uppstå vid redigering av HDR‑bilder i Adobe Lightroom, och störningar i Webex‑samtal ska inte längre förekomma.

Uppdateringen rättar också ett fel där appen för bakgrundsbilder kunde sluta fungera efter att en levande bakgrund raderats. Alla modeller från Pixel 7a till Pixel 10‑serien omfattas, men vissa förbättringar gäller endast de nyare enheterna.