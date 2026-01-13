Kan jag fortsätta att använda knapptelefon?

Fråga: Finns det ingen telefon med T9 längre? Om man tillverkar och säljer knapptelefon är det ju närmast obegripligt att man inte tillämpar det systemet, som ju faktiskt någon redan har utvecklat! Jag fick en Doro ”anpassad för äldre”. Maken till opraktisk apparat har jag inte stött på på väldigt länge. T9 hade den inte.

Jag använder huvudsakligen en Ericsson 610i, men det går ju inte länge till. Ifall du vet någon 4- eller 5g-telefon med T9 är jag intresserad av att veta vad den heter.

Ifall du händelsevis även känner till hur man får ut telefonboken ur min Ericssontelefon är jag intresserad av det också. Jag har lyckats en gång för många år sedan när jag bytte, men hur har jag glömt. Jag tror att jag hade en skiva som hette något i stil med PC Suite som kanske hade behövts, men den hittar jag inte, och när jag försöker hitta det på nätet verkar min administratör(!) ha blockerat nedladdning.

Elias Nordling svarar: HMDs Nokia-märkta knapptelefoner har T9, men implementationen är inte lika bra som när knapptelefonerna var på topp. Till exempel är det mycket bökigare att lägga till egna ord till ordlistan.

Sony Ericsson PC Suite som kan laddas ned från nätet är nog det bästa sättet att få ut kontakterna ur telefonboken, du kan kringgå blockeringen av app-installationen på din dator, den är mest till för att säkerhetsställa att du inte installerar något obskyrt av misstag.

