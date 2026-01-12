-
Förnekar intrång
Därför fick du mejl om att byta lösenord på Instagram
Instagram lugnar användare efter att många fått oväntade mejl om lösenordsåterställning, enligt företaget rörde det sig om ett tekniskt fel.
Instagram har förklarat att de misstänkta mejl om lösenordsåterställning som många användare nyligen fick inte berodde på ett dataintrång. Enligt företaget handlade det i stället om ett tekniskt fel som gjorde det möjligt för externa aktörer att trigga sådana mejl. Felet är nu åtgärdat och kontona ska vara säkra.
Bakgrunden är en rapport som påstod att uppgifter från cirka 17,5 miljoner Instagramkonton såldes på dark web. Rapporten byggde bland annat på användares upplevelser av oväntade lösenordsmejl. Instagram säger dock att deras system inte har blivit hackade och att ingen användardata har läckt.
Företaget uppmanar användare som fått dessa mejl att ignorera dem. Samtidigt rekommenderas det att aktivera tvåfaktorsautentisering för att öka säkerheten framöver.