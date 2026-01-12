Bli plusmedlem
Samsung förbereder Galaxy S26-serien

Då kan Samsung Galaxy S26-serien finnas i butik

Galaxy S26 enligt läckaren Onleaks och Android Headline.

Samsung Galaxy S26‑serien ser ut att lanseras den 25 februari, och om uppgifterna stämmer börjar försäljningen i Europa i mitten av mars.

Ove Kaufeldt
Samsung väntas presentera Galaxy S26‑serien den 25 februari 2026, enligt flera rapporter från branschen. Kort därefter kan de nya modellerna nå de europeiska butikshyllorna. Franska publikationen Dealabs uppger att försäljningsstarten är planerad till den 11 mars, och det sägs att datumet gäller för Galaxy S26, S26 Plus och S26 Ultra, samt att lanseringen sannolikt omfattar hela Europa och inte enbart Frankrike. 

Om tidplanen stämmer innebär det att Samsung följer sitt vanliga mönster med en presentation strax före våren och en försäljningsstart några veckor senare, om än med ett par veckors försening jämfört med tidigare år. Uppgifterna är ännu inte officiellt bekräftade av Samsung, men ger en tydlig bild av när marknaden kan förvänta sig att möta företagets nya flaggskepp. 

samsung galaxy s26 plus samsung one ui 8.5 one ui android samsung galaxy s26 ultra samsung galaxy s26

