-
Krönika: Kompakt och lätt går alltid först
-
Så vattentät är din mobil
-
Krönika: Så kan Apple ändra förutsättningarna för Iphone under 2026
-
Mobilredaktionen spådde 2025 – så rätt och fel hade vi
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter
-
Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner
-
Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026
-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
Samsung förbereder Galaxy S26-serien
Då kan Samsung Galaxy S26-serien finnas i butik
Samsung Galaxy S26‑serien ser ut att lanseras den 25 februari, och om uppgifterna stämmer börjar försäljningen i Europa i mitten av mars.
Samsung väntas presentera Galaxy S26‑serien den 25 februari 2026, enligt flera rapporter från branschen. Kort därefter kan de nya modellerna nå de europeiska butikshyllorna. Franska publikationen Dealabs uppger att försäljningsstarten är planerad till den 11 mars, och det sägs att datumet gäller för Galaxy S26, S26 Plus och S26 Ultra, samt att lanseringen sannolikt omfattar hela Europa och inte enbart Frankrike.
Om tidplanen stämmer innebär det att Samsung följer sitt vanliga mönster med en presentation strax före våren och en försäljningsstart några veckor senare, om än med ett par veckors försening jämfört med tidigare år. Uppgifterna är ännu inte officiellt bekräftade av Samsung, men ger en tydlig bild av när marknaden kan förvänta sig att möta företagets nya flaggskepp.