Officiellt: Nya Siri använder Googles Gemini

Apple har bekräftat att företagets röstassistent Siri kommer att få en stor uppgradering med hjälp av Googles AI‑modell Gemini. Den nya versionen av Siri väntas lanseras senare i år och ska bli mer avancerad och personlig än tidigare. Samarbetet mellan Apple och Google är flerårigt och bygger på Googles AI‑teknik, men funktionerna ska fortsätta köras på Apple‑enheter och i Apples egna molntjänster.

Enligt Apple har Google den teknik som bäst passar som grund för företagets framtida AI‑lösningar. Den nya Siri ska bland annat bli bättre på att förstå användarens sammanhang, tolka innehåll på skärmen och styra appar på ett mer detaljerat sätt. Uppgraderingen är en del av Apples satsning på Apple Intelligence och väntas bli tillgänglig i en kommande version av Ios senare under året.

Apple har tidigare fått kritik för att ligga långt efter andra teknikbolag inom AI och har redan samarbetat med OpenAI för vissa avancerade Siri‑frågor. Företaget säger att detta samarbete fortsätter som tidigare. För Google innebär avtalet ett viktigt steg som stärker bolagets position inom artificiell intelligens, efter ett år med stark tillväxt och ökat förtroende för Gemini‑plattformen.