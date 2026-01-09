Krönika: Kompakt och lätt går alltid först

Jag utsåg Oneplus 15 till 2025 års bästa mobil, för dess fantastiska batteritid, tåligheten, hastigheten och kamerorna. När jag jämförde kamerorna med de i Samsung Galaxy S25 kändes Samsungs kameror rätt sunkiga, och batteritiden ska vi inte tala om.

Jag har naturligtvis också en bra känsla för vad som är bäst när jag väljer vilka prylar jag använder privat. Ofta har jag också möjlighet att just välja bland prylar vi har inne för test.

Det passerar en strid ström av prylar genom Mobils redaktion, de flesta hinner vi bara använda så länge som det krävs för att recensera dem innan vi skickar tillbaka dem. Men vi är ju även konsumenter. Förutom den mobil jag testar för stunden har jag även en privatmobil. Jag använder powerbank när jag behöver det och headset även när jag inte har några hörlurar inne för test.

Det passerar en strid ström av prylar genom Mobils redaktion, de flesta hinner vi bara använda så länge som det krävs för att recensera dem innan vi skickar tillbaka dem. Men vi är ju även konsumenter. Förutom den mobil jag testar för stunden har jag även en privatmobil. Jag använder powerbank när jag behöver det och headset även när jag inte har några hörlurar inne för test.

Jag har naturligtvis också en bra känsla för vad som är bäst när jag väljer vilka prylar jag använder privat. Ofta har jag också möjlighet att just välja bland prylar vi har inne för test.

Jag utsåg Oneplus 15 till 2025 års bästa mobil, för dess fantastiska batteritid, tåligheten, hastigheten och kamerorna. När jag jämförde kamerorna med de i Samsung Galaxy S25 kändes Samsungs kameror rätt sunkiga, och batteritiden ska vi inte tala om.

Annons

Men det är Galaxy S25 jag använder privat, inte Oneplus 15 och orsaken är enkel. Batteritiden och kamerorna trumfas av att Samsung Galaxy S25 är en telefon jag kan använda med en hand, och Oneplus 15 är inte det. Trist att den inte har bättre kameror eller batteri, men det får jag leva med.

Eftersom jag inte kan lita på att den klarar sig en dag på ett batteri behöver jag en powerbank. Här kan jag också välja mellan små tunna batterier som knappt räcker till en laddning, och snabbladdande klumpigare paket som räcker hela veckan. Det blir de förra som följer med. Jag har redan så mycket som ska få plats i ryggsäcken och den blir ofta tyngre än vad jag tycker är bekvämt, så kam jag spara ett par hundra gram gör jag det.

Annons

Hemma har jag ett par Bowers & Wilkins-lurar kvar sedan jag testade som jag går runt med och som är mitt förstahandsval när jag ska lyssna på musik. Men bara hemma, när jag viker ihop dem och lägger dem i fodralet är de fortfarande för stora och tunga för att få plats i ryggsäcken. Istället är det de rätt alldagliga Galaxy Buds 3 FE som ryms i jackfickan som följer med. Liten och smidig vinner igen.