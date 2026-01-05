Så länge ska du räkna med att mobilen fungerar innan du måste byta

Fråga: Har Samsung Galaxy A25 5G med Android 16 operativsystem, inhandlat september 2024. Samsung har lovat uppdatera telefonen t.o.m. Android 18 samt 5 säkerhetsuppdateringar. Android 15 och 16 uppdaterades inom loppet av 5 månader, vilket är alldeles tätt inpå. Det jag undrar, när är läge för en sån telefon att bytas mot nyare. När sista uppdateringen Android 18 telefon får, när är läget att köpa en ny telefon. Hoppas att man inte behöver köpa ny telefon direkt efter sista uppdateringen för att bankid ska fungera. Hur länge är säkert att behålla telefon efter sista uppdatering så bank-id fungerar.

Erik Mörner svarar: Det är alltid lite vanskligt att säga något säkert om framtiden, men vi gör ett försök. Givet att din telefon håller sig hel, att du inte tappar den så att skärmen går sänder eller något sådant, har du helt rätt i att uppdateringar och Bank ID är de saker som får en i övrigt fungerande mobil att bli i stort sett värdelös. Idag är ju Bank ID och de appar som är kopplade dit, som Swish nästan ett måste att ha.

Det är Bank ID själva som bestämmer vilka systemkrav de sätter och idag, i skrivande stund, är det för Android version 8 eller senare och för Iphone IOS 15. Det är alltså system som i Androids fall kom ut i telefoner 2017, för åtta år sedan och i Iphones fall IOS som släpptes 2021, för fyra år sedan. Utöver detta har det och kan i framtiden även läggas till ytterligare krav, som nu att du behöver ha NFC i telefonen för att kunna aktivera ditt Bank ID med hjälp av ett pass eller nationellt ID-kort.

Vi kan alltså snabbt konstatera att du kan använda din telefon och ditt Bank ID i flera år efter att det fått sin sista systemuppdatering. Exakt hur många år efter sista uppdatering är dock svårt att säga idag. Det beror på vilka beslut om säkerhet som Bank ID tar i framtiden.

