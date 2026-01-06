Tele2 stoppade 7,5 miljoner försök att nå övergreppsmaterial

Tele2 meddelar att företaget blockerades totalt cirka 7,5 miljoner försök att nå sådant innehåll under 2025, vilket är en ökning jämfört med året innan. Siffran visar på en fortsatt hög nivå av försök att nå materialet, men också på att systemen för att upptäcka och stoppa det blivit mer träffsäkra.

Blockeringarna bygger på listor från svensk polis och internationella samarbeten, bland annat Project Arachnid. Genom dessa insatser kan Tele2 förhindra att användare får tillgång till material som redan är känt och samtidigt bidra till att det identifieras och tas bort från internet.

Företaget framhåller att den ökade mängden blockeringar inte nödvändigtvis betyder att fler övergrepp sker. I stället speglar siffrorna att tekniken och samarbetet mellan operatörer, myndigheter och organisationer har förbättrats. Tele2 beskriver arbetet som långsiktigt och systematiskt, där uthållighet och samverkan är avgörande för att skydda barn online.

Annons

Tele2 säger att samarbetet med polisen, Project Arachnid och organisationer som ECPAT Sverige fortsätter, med målet att minska spridningen av övergreppsmaterial och stärka barns säkerhet på nätet.