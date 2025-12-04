Betyg Xiaomi Openwear Stereo Pro: 6/10 Unik design

Bekväma

Högupplöst ljud Dåligt samtalsljud

Statistik visar att den här typen av hörlurar blir allt mer populära. Det handlar om öppna hörlurar där du inte har hörluren i hörselgången och inte alls täcker örat, allt för att inte bara höra musik och tal utan även vad som händer i omgivningen. Det kan handla om att inte missa viktiga trafikljud när du är ute och går, att kunna samtala med någon utan att ta av dig lurarna till exempel.

Visst kan en sluten design med gummiproppar i öronen och aktiv brusreducering, en egen avskild bubbla med bara din musik ha fördelar men den öppna designen här utan brusreducering har också sina användningsområden.

Först och främst skulle jag säga att jag reagerar på den förstklassiga ljudkvaliteten. Pro i namnet på de här hörlurarna märks verkligen. För att dra nytta av det högupplösta ljudet här så behöver du en Androidtelefon med stöd för det. Jag använder en Xiaomi 15 Ultra och får då det detaljrika fylliga ljudet där varje tonart i sången och varje enskilt instrument i låten framträder klart. Använder du hörlurarna med till exempel en Iphone får du nöja dig med mer normal ljudkvalitet, inte dålig den heller. Den tillhörande appen till hörlurarna, Xiaomi Earbuds, finns faktiskt både till Android och till Iphone.

Annons

Bra ljud som gör nytta ibland

Jag kan tycka nästan att ljudet i de här lurarna är slösaktigt bra. För det är ju naturligt att jag bara har verklig nytta av högklassigt ljud när jag befinner mig i en tyst miljö. När jag sitter i ett tyst kontorslandskap, eller i lugn och ro hemma utan att bli störd kan jag verkligen njuta av ljudet. Om jag är ute på stan i stökigare miljöer eller sitter i kollektivtrafiken så dränks ju lite av ljudet i oljud och det blir inte samma upplevelse. Samtidigt är det påtagligt att mina arbetskamrater även i tyst miljö inte störs av läckande ljud och faktiskt även att jag när jag lyssnar på musik inte hör eller störs av om någon pratar en bit bort. Musiken överröstar då. Däremot utomhus i stökigare miljöer hör jag mer av omgivningens ljud så då fyller ändå lurarna sitt syfte, att vara öppna och hålla mig ajour med till exempel bilar och utrop i omgivningen.

Annons

Xiaomi Openwear Stereo Pro är alltså ett par lurar som ger olika intryck i olika sammanhang och, skulle jag ändå säga, gör det bästa av varje situation. Det är fel lurar för dig som alltid vill ha bästa musikljudet och slutas in utan att störas. Men så är ju också hela idén med öppna lurar att du ska kunna bli störd.

I stökiga miljöer utomhus får jag som sagt koll på omgivningen samtidigt som musikljudet eller poddar lätt dränks i omgivningsljud så jag därför inte har någon egentlig nytta av det högupplösta ljudet. Detaljerna försvinner. I lugn och ro inomhus å andra sidan får du verklig nytta av bra musikljud, men är det just det du är ute efter, förstklassigt musikljud gör du klokt i att välja ett par slutna hörlurar, för att få bättre musikljud alltid.

Annons

Inte för samtal

En genomgående svaghet i lurarna är samtalsljudets kvalitet. Det varierar visserligen en del beroende på omgivning, men är aldrig bra. Ofta är det hårt komprimerat och burkigt så att det är svårt att ens föra en konversation.