Spotify presenterar ditt musikår

Spotify har publicerat sin årliga sammanställning Spotify Wrapped, som visar användarnas mest spelade genrer, artister, låtar och poddar under året. Den största nyheten i årets version är Wrapped Party, en interaktiv funktion som låter vänner jämföra sin lyssningsdata och tävla om utmärkelser som vem som lyssnat mest eller vem som är mest engagerad i en viss artist. Funktionen är utformad för att göra årsöversikten mer social och spelinriktad.

I den globala översikten återfinns Bad Bunny som världens mest streamade artist, en titel han återtog enligt sammanställningen, och han står även bakom årets mest populära album. Årets mest spelade låt globalt anges som duetten Die with a Smile med Lady Gaga och Bruno Mars. På podcastfronten behåller The Joe Rogan Experience sin position som världens största podcast enligt Wrapped-data.

För användaren innebär Wrapped att det går att få en detaljerad bild av sitt musikår, med listor över favoriter och statistik som kan delas i sociala medier. Den nya Wrapped Party-funktionen ger möjlighet att utse vänner till exempelvis gruppens största fan för en viss artist, vilket kan göra delningen mer lekfull och konkurrensinriktad.