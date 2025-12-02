Google bjuder in till Android XR-evenemang

Google meddelar att The Android Show | XR Edition kommer att äga rum den 8 december klockan 19.00 svensk tid. Evenemanget ska visa de senaste nyheterna kring plattformen Android XR under temat ”From glasses to headsets and everything in between” och att materialet kommer att handla om innovationer och upplevelser inom XR-området.

Google lyfter fram att plattformen ska samla olika typer av enheter och upplevelser, och att presentationerna kommer att fokusera på hur hårdvara, appar och tjänster kan samverka i XR-ekosystemet. På den officiella sidan nämns också Galaxy XR och ett paket kallat Explorer Pack 1, vilket visar att samarbeten med tillverkare och paketlösningar för att komma igång med XR är en del av presentationen.

Det spekuleras i att Google kan komma att visa upp de första kommersiella smartglasögonen som bygger på den nya plattformen.