-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
Framtiden blir virtuell
Google bjuder in till Android XR-evenemang
Google håller ett evenemang om Android XR den 8 december, med presentationer om både glasögon och headset.
Google meddelar att The Android Show | XR Edition kommer att äga rum den 8 december klockan 19.00 svensk tid. Evenemanget ska visa de senaste nyheterna kring plattformen Android XR under temat ”From glasses to headsets and everything in between” och att materialet kommer att handla om innovationer och upplevelser inom XR-området.
Google lyfter fram att plattformen ska samla olika typer av enheter och upplevelser, och att presentationerna kommer att fokusera på hur hårdvara, appar och tjänster kan samverka i XR-ekosystemet. På den officiella sidan nämns också Galaxy XR och ett paket kallat Explorer Pack 1, vilket visar att samarbeten med tillverkare och paketlösningar för att komma igång med XR är en del av presentationen.
Det spekuleras i att Google kan komma att visa upp de första kommersiella smartglasögonen som bygger på den nya plattformen.