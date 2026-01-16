Oneplus gör ny bildmotor – vad betyder det?

Fråga: Såg ni skrivit om att Oneplus skapar en egen bildmotor och avslutat samarbetet med Hasselblad. Vad innebär det i praktiken?

Erik Mörner svarar: Hej, ja det innebär att samarbetet med Hasselblad för Oneplus del är definitivt avslutat. Däremot fortsätter Oneplus systerbolag mobiltillverkaren Oppo, som Oneplus också delar utvecklingsavdelning med, sitt samarbete med Hasselblad och fördjupar det till och med.

Ett samlingsbegrepp i de här sammanhangen är computational photography och det inkluderar allt som egentligen händer från det att motivet i form av ljuset når sensorn tills dess att bilden är klar att visas på skärmen. Den här delen av mobilfotografi har blivit allt viktigare och allt mer avgörande för bilden, i allt större utsträckning driven av AI. Det finns lite olika termer för vad som händer här, det är hårdvara och mjukvara som samverkar, analys och hantering av hudfärger, nattfoto, brus, kontraster, dynamiskt omfång, djup med mera. För att få bättre bilder kan kameran till exempel ta en följd av bilder med olika exponering som den sedan kombinerar till en, Oneplus kallar det på svenska bildmotor, Apple kallar sin Photonic Engine och Samsungs heter Provisual Engine. De här teknikerna innebär att varje del i bilden analyseras och optimeras för skärpa, hudton och så vidare, beroende på vad analysen säger.

