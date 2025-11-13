Test: Oneplus 15 – Magnifik

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 9/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 88% Snabb Skärmen Enormt bra batteritid Mycket tålig AI-funktioner utan svenskt språkstöd Kamerabilderna blir ibland överprocessade eller misslyckade

När Oneplus släpper sin nya toppmodell hoppar man över ett nummer och går direkt från 13 till 15 säger företaget att det är för att telefonen representerar två generationers kliv framåt, så bra är den.

Kanske det. Men Oneplus hoppade även över Oneplus 4, och i Kina och flera andra östasiatiska länder är 4 ett olycksnummer man gärna undviker. Ändå är Oneplus 15 faktiskt ett ovanligt stort kliv. Vi är vana vid att nya årsmodeller av mobiltelefoner innehåller ett par uppdateringar men behåller det mesta samma. I Oneplus 15 är i princip allt nytt mot Oneplus 13. I en del fall rör det sig om märkbara förbättringar, i andra handlar det mer om att man växlat in på ett annat spår än tidigare.

Oneplus 15 är den första mobilen som börjar säljas i Sverige med Qualcomms nya toppchipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Det innebär naturligtvis ett kliv upp i prestanda vilket syns i våra tester, men inte så mycket att det motiverar talet om två generationer. Oneplus själva är ju bra på att optimera systemet så att det känns snabbt, “Fast and smooth” är en slogan de har använt i flera år nu, och det är mer än bara snack. Oneplus 15 känns blixtsnabb i användargränssnittet på ett subtilt sätt som får Galaxy S25 att kännas lite trög ibland i jämförelse.

I pressmaterialet till Oneplus 15 talar man annars väldigt mycket om fördelarna den ökade prestandan, den snabbt uppdaterande skärmen och det förbättrade gyrot kan ge i actionspel. Det säger nog något om hur svårt det är att hitta funktioner i mobilen där all denna prestanda verkligen märks och gör skillnad.

Supersnabb skärm

Skärmen till exempel har 165 Hz uppdateringsfrekvens, men bara 120 Hz i användargränssnittet. Den högre frekvensen används bara i spel. Skärmen är också ett bra exempel på när Oneplus prioriterat om snarare än förbättrat. Förutom den höga uppdateringstakten reagerar jag på de ovanligt tunna ramarna runt skärmen, 1,15 mm på alla sidor enligt Oneplus, inklusive botten. Skärmen är också ljusstark i direkt solljus, men den har lägre upplösning än skärmen i Oneplus 13. Detta för att kunna få till den högre uppdateringsfrekvensen. Enligt Oneplus är det den första skärmen med 1,5k-upplösning och 165 Hz. Jag stör mig inte på den reducerade upplösningen och tycker att det är en utmärkt skärm.

Oneplus har också introducerat en ny funktion i tillgänglighetsinställningarna för de som blir åksjuka om de tittar på skärmen på bussen eller som bilpassagerare. Ett antal prickar på skärmen ska röra sig med fordonets rörelser och därmed göra att ögat och balanssinnet är i synk. Iphone har en liknande funktion i Ios. Jag testar funktionen under närmast ideala omständigheter, genom att sitta på en ryckig tunnelbana en morgon när jag redan mådde lite illa. Jag blir mycket riktigt åksjuk, och tycker inte att prickarna gör ett övertygande jobb med att matcha fordonets rörelser.

Nytt yttre

Telefonens utseende är med Oneplus 15 ett tydligt avsteg från Oneplus formspråk de senaste åren. Tidigare har vi haft mjuka kurvor och krökta sidor kombinerat med en stor rund kameraö. Nu har vi i stället raka sidor och platt skärm med en betydligt mindre utskjutande kameraö. Den påminner inte så lite om Iphone 17 och Samsung Galaxy S25, men jag tycker det är en förbättring. Telefonen är tunnare än sin föregångare, men med 8,1 mm är den inte direkt med i racet mot tunnare telefoner.

Baksidan varierar beroende på vilket färgalternativ du väljer. Den sandfärgade varianten har armerad glasfiber, den lila och svarta mer traditionella glasbaksidor. Jag testar en lila, där baksidan är matt förutom precis vid kanterna där den är blank och skimrande. Snyggt. Om du hade tänkt använda skal till får du köpa det separat, för det följer inte med något i förpackningen.

Tål det mesta

Oneplus 15 är osedvanligt tålig, och är certifierad enligt IP66, IP68, IP69 och IP69K. Orsaken är att de olika IP-klassningarna inte nödvändigtvis överlappar även om de ger en indikation om ökande tålighet. I praktiken betyder det att Oneplus 15 tål att duschas av kraftigt regn, den tål att vara på 2 meters djup i 30 minuter, och den tål att högtrycksspolas med vanligt vatten eller 80-gradigt varmvatten. Det här innebär att du faktiskt kan bada med mobilen om du skulle vilja, och man har lagt till ett särskilt undervattensläge till kameran, där du styr den helt med mobilens knappar, och när du kommer upp kör mobilen ett program för att vibrera ut vatten ur mikrofoner och högtalare. Ska du bada med den ska det vara i sötvatten, för saltvatten är den inte certifierad för.

Den betydligt mindre kameraön skvallrar för övrigt om en annan inriktning för kamerorna. Vi har fortfarande vidvinkel och telekameror och dessa har faktiskt fått större sensorer för bättre bildkvalitet, men huvudkameran har fått en mindre sensor. Oneplus talar istället gärna om fördelarna med “computational photography”, det vill säga att man utnyttjar mobilens beräkningskraft och kombinerar flera exponeringar till en bättre bild. Till exempel har man ett högupplöst läge där en 50-megapixels exponering kombineras med ett par 12-megapixelbilder för att ge en bild i 26 megapixel. Det är inte olikt vad Apple gör med sina 18-megapixelbilder, och jag har väntat på att någon annan tillverkare ska ta efter det för bildresultatet blir utsökt detaljerat. Det blir det här också. Bildfilerna blir också större, men det är hanterbart, särskilt om du sparar dem i heic-filformat. Både för högupplöst och heic måste du in i kamerainställningarna och ändra.

Oneplus brukade samarbeta med Hasselblad om kamerorna men det samarbetet har sagts upp. Det märks inte mycket på bildresultatet för färgkalibreringen känns fortfarande riktigt naturlig.

Vid andra tillfällen tycker jag Oneplus computational photography ger mindre lyckat resultat. Telekameran är på 50 megapixel med 3,5 gångers zoom. Med beskärning får du utmärkta och skarpa bilder med 7 gångers förstoring vilket är bra nog. Fortsätter du däremot att zooma in, kickar algoritmer och artificiell intelligens in för att skärpa upp bilderna ytterligare, och resultatet blir just det, artificiellt. Efter tio gångers förstoring borde bilderna märkas upp med “AI-bearbetad”, så artificiella känns de.

Mörkerfotografering är ett område där Oneplus 15 gör helt okej ifrån sig utan att direkt utmärka sig. Vidvinkelkameran är däremot klart bättre än snittet, särskilt i till exempel sämre ljus.

Ska jag sammanfatta kamerorna skulle jag beskriva det som att bildresultatet mestadels blir utmärkt, men ibland resulterar användningen av kombinerade exponeringar istället för större sensor i direkt misslyckade bilder.

Galet bra batteritid

En egenskap som däremot är otvivelaktigt imponerande är batteritiden. Den maximala kapaciteten för mobilbatterier har länge legat på runt 5000 mAh, men med en ny teknik där kisel blandas in i anoden på batteriet har kapaciteten börjat ticka uppåt igen. Oneplus har tagit den tekniken längre än någon annan hittills, och Oneplus 15 har ett batteri på 7300 mAh. Man måste dessutom ha varit duktiga på att optimera systemets strömförbrukning, för batteritiden imponerar även i förhållande till batteriets storlek. I vårt batteritest får vi över 18 timmars skärmtid där vi brukar tycka att 12 timmar är mycket. Efter en dag med relativt flitig användning, inklusive appar som jag vet brukar sluka batteri, hade jag 73 procent kvar på kvällen. Andra tillverkare kommer säkert att följa efter, men just nu är Oneplus 15 batterikungen, och det utan att telefonen är särskilt tjock eller tung.

Oneplus 15 har Android 16 som system, med Oxygen OS 16 som användargränssnitt. Oneplus har fimpat sin app-sida Shelf och kör nu med kontrollpanel och aviseringar åtskilda och på var sida om selfiekameran när du sveper ner, precis som Apple och Samsung gör. Oneplus skjutknapp för att växla mellan ljud, vibration och ljudlöst har också bytts ut mot en programmerbar knapp. Oneplus pratar helst om sina AI-funktioner i Oxygen OS 16, och man tänker sig att man ska använda den programmerbara knappen för att antingen skärmdumpa eller göra röstanteckningar som sparas i vad som kallas Mind Space. Där ska AI kunna analysera bilder och ljud och tolka kontexten. Ett exempel är att du ska kunna ta en bild av en plansch för ett evenemang så fattar AI att det är just det och kan hjälpa dig skapa en kalenderpost. Det hela känns väldigt bekant från Nothings mobiler och deras Essential Space, vilket får mig att misstänka att de anlitat samma underleverantör. Du ska även kunna interagera med Mind Space via Gemini och till exempel fråga om innehåll där. Ett uppenbart problem med detta för oss är att MindSpace inte har svenskt språkstöd ännu, så du kan inte få dina röstanteckningar transkriberade eller svenska planscher tolkade.

En annan egenskap jag inte varit inne på med Oneplus 15 är ett dedikerat Wifi-chip som ska ge stabilare uppkoppling vid dålig mottagning, något jag också märkt när jag provat, och att telefonen kan köra direkt på nät-el utan att gå via batteriet om du kör strömslukande spel. Det är detaljer, men om jag ser till helheten är Oneplus 15 en telefon som imponerar på mig, med sin skärm med extremt tunna ramar, med hög prestanda som känns i allt jag gör, och med fenomenalt bra batteritid. Kamerorna är grymma utom när de inte är det, men det kan mycket väl vara barnsjukdomar som kommer att lösas i en programuppdatering. Det är så här en ny toppmodell ska kännas 2026.

Frågor och svar

Tar det lång tid att ladda det stora batteriet? Oneplus har supersnabb laddning på 120 watt och då går det fort, men laddare följer inte med. Med standardiserade snabbladdare går det också rätt fort. Med en 68-wattsladdare laddade mobilen från en till 47 procent på 20 minuter.

Hur är fingeravtrycklsläsaren? Den använder ultraljud och fungerar även med våta fingrar. Jag tycker den svarar snabbt och bra.

Hur är högtalarljusdet? Telefonen har stereohögtalare med utmärkt ljud för att till exempel titta på videoklipp.

Ett alternativ

Vill du ha riktigt bra batteritid är det Motorola du ska titta på, till exempel Edge 60 Pro.

Kameraexempel

När man passerat sju gångers zoom ser detaljerna skarpa men artificiella ut.