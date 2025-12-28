Google låter användare byta Gmail‑adress

Har du en Gmail-adress som du inte är riktigt nöjd med för att den är pinsam, ogenomtänkt eller för att du har gift dig och bytt efternamn? Då kommer Google med goda nyheter.

Google håller på att rulla ut en ny funktion som gör det möjligt för användare att ändra sin Gmail‑adress utan att förlora innehåll eller behöva skapa ett nytt konto. Enligt information från Google gäller ändringen även adresser som slutar på @gmail.com, något som tidigare inte varit möjligt.

När en användare byter Gmail‑adress blir den gamla adressen kvar som ett alias. Det innebär att mejl som skickas till den gamla adressen fortfarande kommer fram, och att båda adresserna kan användas för att logga in på Googles tjänster. All data i kontot, som mejl, bilder, filer och köpta appar, påverkas inte av bytet. Den gamla adressen kan inte tas över av någon annan.

Google uppger att varje konto kan byta Gmail‑adress upp till tre gånger, vilket ger totalt fyra adresser kopplade till samma konto. Det måste gå minst tolv månader mellan varje byte. Efter ett adressbyte kan den gamla adressen fortfarande synas på vissa ställen under en övergångsperiod, till exempel i äldre kalenderhändelser. Funktionen väntas bli tillgänglig via kontoinställningarna i takt med att den rullas ut.