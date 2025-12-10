Test: Plaud Note – Ger samtalsinspelning oavsett telefonmodell

Betyg Plaud Note : 4/10 Ger samtalsinspelning oavsett telefonmodell

Ofta okej sammanfattningar

Innovativt sätt spela in samtal Många fel och brister i AI-transkription

Inspelning direkt från telefonen ger ofta bättre ljud

Dyrt betalabonnemang

Jag ska direkt säga att Plaud imponerar när jag ska sammanfatta mitt första möte. Jag lägger min telefon diskret på bordet och i magnetfästet på baksidan sitter Plaud Note. Mötet äger rum i en stökig lunchrestaurang, så jag är först lite rädd att inspelningen ska samla in även högljudda lunchgäster på borden bredvid, eller de som beställer i kassan bakom mig. De farhågorna infrias inte. Under själva lunchmötet kan jag ta bilder och markera viktiga händelser som tolkas och markeras i sammanfattningen.

Det är först när hela mötet är klart och mötesinspelningen laddats upp till molnet och tolkats som jag kan få den fullständiga sammanfattningen. Den är förbluffande bra och jag får en ganska bra sammanställning med huvudämnena, vad som sagts i grova drag och beslut som yttrats om nästa steg, en lista över nästa steg.

Ingen av bordsgrannarnas tal har kommit med, men däremot har Plaud dålig koll på vem som sagt vad. Har ni delat upp uppgifter mellan er så missar alltså Plaud det och många gånger tillskriver den en person det som flera personer sagt.

Även bilderna jag tagit bildtolkas och jag får en mindmap med olika vägar samtalet tagit. Det här tillför egentligen inget extra. Sammanfattningen som helhet känns i alla fall proffsig och är om inte fullkomlig så i alla fall ett bra stöd när jag ska göra en egen personlig slutsats och återkoppling till mötesdeltagarna.

Förvirrande fel

Just eftersom den övergripande sammanfattningen är acceptabel blir jag förvånad när jag läser transkriberingen av detta och de många andra möten jag spelar in och låter AI-dosan tolka. Det är helt osammanhängande med påhittade nonsensord. Det är bland det sämre jag testat och därför överraskande att sammanfattningen blir betydligt bättre om detta är källmaterialet. När jag i efterhand tittar på transkriberingen är det inte ens så att jag som var med på mötet enkelt kan redigera enstaka felaktigheter. Transkriberingen är istället helt oanvändbar och ofta förstår jag inte ens hur den kan ha hört eller tolkat så fel. “Jag tror jag har fått upphet.” “Fifafofafo. Fiskens stult tror jag.” I andra möten blir hela vår inledning på svenska tolkad som danska, AI missuppfattar centrala saker, så att en negativ redogörelse kan vändas till motsatsen och tillskrivas en helt annan person. Inte heller som ren inspelare är den särskilt bra. Jag kan lyssna av hela inspelningen i efterhand och då tolka vad som sägs bättre än vad AI klarar. “Fiskens stult” ovan var till exempel Skanstull, men ljudkvalitén från inspelningen är inte bättre än det jag får i min telefon när jag använder den för att spela in och det förtar ju mycket av nyttan med en enhet som den här.

Inspelning av samtal oavsett mobiltelefon

Plaud Note hanterar inte bara möten fysiskt utan ska även klara telefonsamtal. Det gör den genom att du fäster enheten bak på telefonen. På det här sättet får jag alltså med både det jag säger och det den jag ringt upp säger, utan att ha på högtalartelefon. För ljudet tas upp genom att Plaud Note registrerar vibrationer i telefonen den sitter fast på. Det fungerar överraskande bra, men givetvis inte alls om du använder headset för att tala i telefon. För samtal där du håller telefonen mot örat går det dock hjälpligt och även om min röst registreras svagt vid några tillfällen klarar den hyfsat att få med samtalspartnerns röst.

Inte för alla sammanhang

Hade Plaud Note fungerat bättre så hade jag önskat att den även skulle kunna hantera videomöten, för utöver fysiska möten och telefonsamtal är ju många möten idag videobaserade i datorn. Visst skulle Plaud Note kunna spela in och transkribera även dessa förutsatt att du hade högtalaren på datorn på, men nu sker ju ofta de mötena med hörlur och headset för att få bättre ljudkvalitet. Och då är Plaud Note värdelös på flera sätt.

Plaude Note fungerar med både Iphone och Android-mobiler. Har din telefon ingen magnet på baksidan finns ett fäste du kan klistra på bak på telefonen. I köpet ingår 300 minuter AI-transkription i månaden, men eftersom jag använder den flitigt tar det bara några dagar innan jag förbrukat de minuterna och erbjuds köpa ett betalabonnemang för 3000 kronor per år för att få fler minuter. Det finns även billigare alternativ jag kan välja bland. Givet resultatet i den transkribering jag granskat så är det dock inte värt pengarna på långa vägar.