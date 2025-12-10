Uppdaterade lurar från Fairphone

Fairphone har presenterat Fairbuds XL som en vidareutveckling av sina reparerbara och modulära hörlurar. Den nya modellen har 40 mm dynamiska högtalarelement och en justerad ljudprofil som enligt företaget ger klarare diskant, mjukare mellanregister och kontrollerad bas. Designen har uppdaterats med andningsbart mesh-tyg och nya färger för ökad komfort vid längre användning.

En av nyckelfunktionerna är att Fairphone använder sin modulära konstruktion för bakåtkompatibilitet. Ägare av den tidigare versionen av Fairbuds XL kan köpa de nya högtalarelementen som reservdelar och montera dem i sina befintliga hörlurar, vilket innebär att de inte behöver köpa en helt ny enhet för att få ljudförbättringarna. Hörlurarna stöder trådlös anslutning med Bluetooth, har aktiv brusreducering (ANC), sex mikrofoner för samtal och aptX HD för högupplöst trådlöst ljud.

Batteritiden anges till upp till 30 timmar vid användning utan aktiv brusreducering och cirka 26 timmar med ANC aktiverat, och batteriet är utbytbart för att förlänga produktens livslängd.

Fairphone uppger att hörlurarna är tillverkade av nästan 50 procent återvunna och rättvisemärkta material, att vissa komponenter innehåller 100 procent återvunna sällsynta jordartsmetaller, och att produktionen sker med 100 procent förnybar energi. Vid köp återvinner Fairphone även en motsvarande mängd e‑avfall.

Praktiska egenskaper som nämns i produktinformationen är en modulär och hopfällbar konstruktion, IP54‑klassning för väderskydd, en vikt på cirka 330 gram och en standardgaranti på två år med möjlighet till längre livslängd tack vare reparerbarheten. Fairphone erbjuder också en app för Ios och Android där användare kan justera ljudinställningar och få uppdateringar till hörlurarna.