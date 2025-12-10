Vinnarna av årets Swish-vykort korade

Swish har för sjätte året i rad arrangerat konsttävlingen Årets vykort, där människor över hela Sverige får möjlighet att skapa egna motiv för Swish-appen. Nu är vinnarna utsedda, och deras vykort kommer att kunna skickas med vid Swish-förfrågningar under 2026.

Tävlingen lockade tusentals bidrag från hela landet. Ett konstråd bestående av fyra etablerade kreatörer valde ut 15 finalister som gick vidare till en öppen omröstning på Swish.nu. Intresset blev rekordstort då 35 000 personer deltog och röstade på sina favoriter.

De tre vinnande motiven är skapade av Amanda Grönlund från Umeå med “Medges ej”, Anton Lindblad från Hedemora med “Har du degen?” och Moa Svensson Hagstrand från Malmö med “Swish me baby one more time”. Vykorten speglar enligt konstrådet humor, värme och kreativitet och fångar igenkännbara ögonblick från vardagsekonomin.