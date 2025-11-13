Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut

Det är irriterande i sig, värre är att laddkontakten är utsliten, så det går knappt att ladda telefonen med sladd. Hemma och på natten kan jag ladda den trådlöst, men det var ju det där med att den inte klarar sig på dagen. Jag behöver kunna ladda mobilen med en powerbank. Det finns reservbatterier som kan ladda trådlöst, men det går så långsamt att telefonen laddar ur snabbare än den laddar. Min tre år gamla mobil är i praktiken oanvändbar.

Telefonen har ett par märken i skärmen, och ett spräckt hörn i glaset på baksidan, det är inga problem. Jag har ett skal nu så jag ser inte ens baksidan ändå och reporna stör mig inte. Problemet är att telefonen inte är i närheten av att klara en dag på en laddning.

Jag har en Samsung Galaxy S22 som utlovades fyra större systemuppdateringar när den började säljas. Det innebär att den nu när den uppdaterats till Android 16 fått sin sista större systemuppdatering. Två år senare utökade Samsung sitt uppdateringslöfte, och från och med Galaxy S24 är mobilerna utlovade sju systemuppdateringar. Men även om min Galaxy S22 hade fått sju års systemuppdateringar den med hade jag inte haft någon glädje av det, för den är efter tre år ett vrak.

Jag har övervägt att lämna in mobilen på reparation, men då skulle jag ju behöva byta bakstycke, laddkontakt och batteri. Kostnaden för det gör att det framstår som ett rimligare alternativ att lämna in mobilen för inbytesvärdet och köpa en ny. Dessutom har jag dåliga erfarenheter av att lämna in elektronik för reparation. Ofta är de så svåra att plocka isär att något skadas i processen, och jag får tillbaka något som fått nya skador som så småningom leder till nya reparationer. Detta har hänt mer än en gång.

Att batteriet är slut är beklagligt men inte förvånande. EU:s regler ställer idag kravet att mobilbatterier ska klara minst 800 laddcykler innan kapaciteten är på 80 procent. Oberoende tester visar att ett batteri på 80 procent gör att telefonen börjar bli otillförlitlig. Eftersom jag har behövt ladda telefonen varje dag mer eller mindre från tomt till fullt batteri har jag förmodligen på de tre år jag använt telefonen börjat närma mig tusen laddcykler. Dessutom misstänker jag att batteriet kan ha fått ytterligare slitage av att mobilen fått smällar de gånger jag tappat den.

USB C-kontakten för laddning har fördelen att det inte spelar någon roll på vilken ledd du sätter i den, och att den fastslagits som standard för all form av elektronik är förstås trevligt, men min erfarenhet är att både han- och honkontakten slits ut relativt fort så att kontakten börjar glappa. Jag förbrukar laddsladdar på löpande band, men även mobilen får alltså dålig kontakt med tiden.

Sju års uppdateringslöften och krav på hållbara batterier är alltså bra men inte tillräckligt. Om telefonen verkligen ska hålla i sju år behöver batteriet klara minst 2000 laddcykler, eller så behöver det bli betydligt lättare för verkstäderna att byta ut det. Och jag önskar att man gjorde något åt USB-C-kontakterna.