Mobil listar: De här mobiltillverkarna får det tufft 2026

↘ HMD

På den svenska marknaden och i vår närhet har den senaste tiden hos HMD präglats av stiltje och nedmontering. Bolaget har slutat sälja sina telefoner i USA och här hemma är tonårsmobilen Fusion X1 den senaste i samarbete med smartklocketillverkaren Xplora, men den är i sin tur baserad på HMD Fusion som släpptes redan september 2024. Det ryktas om en uppföljare, men HMD:s fokus är mer på betydligt enklare telefoner och marknader som Indien där de nyligen lanserade en enklare hybridtelefon och flera enkla featurephones utan stöd för 4G och 5G. HMD är även inblandade i Xplora One, en kommande, mycket enkel barntelefon från norska Xplora. HMD är alltså allt mer en marginell nischspelare.

→ Samsung

Samsung har en stabil position som en av de två största mobiltillverkarna, men den bygger allt mer på varumärkeslojalitet. Tittar man på till exempel mobilkameror, batterier eller prisvärde känns det snarast som att Samsung halkat efter genom att stå still. Samsung kan inte räkna med att deras lojala kunder är lika lojala som Apples, och om de inte lägger på ett kål kan deras position kollapsa plötsligt. Men förmodligen inte redan nästa år.

→ TCL

Ytterligare en uppstickare på den svenska marknaden. När det gäller mobiler och surfplattor har de hittat en outnyttjad nisch med sina matta skärmar utan reflektioner. Produkterna är bra, men de svenska konsumenterna måste upptäcka dem för att de ska kunna ta fart.

→ Motorola

De har hittat sin nisch. Motorola har en tydlig roll genom sina satsningar på färg och form. De tycks inte se telefoner som andra mobiltillverkare gör utan mer som ett klädesplagg, en väska eller en annan accessoar. Kanske är det rätt sätt att tänka när mobiler är något i varje människas ficka. Nu tycks dock andra tillverkare ta marknadsandelar, främst Google, så kan Motorola göra något för att vända negativa trenden? Vi tyckte nästan synd om dem när Pantone, som Motorola samarbetar med för färger som sticker ut, valde vitt som årets färg, en kulör som massor av mobiltillverkare regelmässigt använder och som därför inte alls får Motorola att sticka ut. Motorola löste det genom att sätta Swarovski-kristaller på den vita telefonen.

↘ Asus

Mobilbranschen rullar mycket på i traditioner år från år. De flesta tillverkare har sina lanseringar nästan samma tid på veckan varje år. Därför reagerade vi när Asus, vars gamingtelefon ROG brukar vara först med nya Snapdragon-chippet, uteblev nu i höstas. Den modiga mobiltillverkaren med kompakta modeller och nischade gaminglurar har blivit allt mer mainstream.

↘ Sony

Att som Sony gjort ett tag nu, hålla sig kvar på smartphonemarknaden med absolut minsta möjliga ansträngning, gör att man obönhörligen tappar i relevans. Under året såg vi nya Sony-mobiler, men de säljs nu enbart på Sonys egna sajt och inte alls hos återförsäljare. Hur liten kan en mobiltillverkare bli?

