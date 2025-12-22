"Samsung gör tredje vikbar modell i nytt format – direkt konkurrent till Iphone"

Oppo Find N2 är ett exempel på en telefon i samma stil som Apples och Samsungs eventuellt kommande telefoner.

Det är koreanska nyhetsskällan ET News som kommer med uppgifterna om att Samsung utvecklar en tredje vikbar modell vid sidan av kommande Fold 8 och Flip 8. Den nya telefonen sägs vara en bredare Fold i vad källan kallar passformat. Det ska vara en bredare, yttre skärm på 5,4 tum med en följaktligen bred inre vikbar skärm som ska mäta 7,6 tum. Den inre skärmen ska då vara i 4:3-format.

Det är inte första gången vi ser den här typen av vikbar telefon. Huaswei har haft en snarlik med Pura X och även Oppo har lanserat Oppo Find N och Oppo Find N2 (vi kollade in den 2023) innan de bytte till Samsungs mer långsmala Fold-format.

Uppgifterna om Samsungs tredje vikbara säger vidare att den ska få 25W snabbladdning och släppas under sensommar eller höst 2026 alltså ungefär när Apples vikbara Iphone väntas göra entré.

Den här strategin från Samsungs sida känner vi igen från försnacket till Iphone Air då Samsung föregick Apple genom att lansera S25 Edge, så gissningsvis arbetar Samsung för att släppa sin nya vikbara innan Apple släpper sin.