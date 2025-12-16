Reportage: Hemma hos Doro, en annorlunda mobiltillverkare

Jag besöker Doros huvudkontor i Malmö i en tid som är väldigt spännande för bolaget. De har gjort telefoner speciellt för seniorer i många år, men blev för ungefär ett år sedan uppköpta av Xplora, den norska tillverkaren av smarta och uppkopplade barnklockor.

Det, är det tänkt, ska ge Doro utökade möjligheter, men fokus är samtidigt detsamma som tidigare. Doro vill skapa produkter som ska vara hjälpsamma och enkla. Det handlar både om den fysiska utformningen och om funktionen. Därför spenderar jag mest tid under mitt besök med Marcus Johansson som arbetar med just användbarhet.

Doros telefoner, får jag lära mig under besöket, har en rad olika egna lösningar för att de ska vara bättre anpassade än andra telefoner just för den målgrupp som Doro har. Det gäller till exempel att många av telefonerna har tydliga, fysiska knappar för röd och grön lur, en kanske lika mycket praktisk funktion som visuell signal om något bekant och välkänt som alla vet hur det fungerar.

Doro har tillverkat mobiltelefoner sedan 2007 och innan dess gjorde de till exempel telefonsvarare och importerade fasta telefoner i samma stund som Televerket miste monopolet för att sälja telefoner i Sverige. Inriktningen från början har varit just att göra telefoner särskilt anpassade för seniorer och Doro har under den här perioden skapat sig ett etablerat varumärke. De flesta av bolagets telefoner är fortfarande enkla knapptelefoner som huvudsakligen används för samtal, men de har fler hjälpsamma funktioner under skalet och sedan drygt tio år växer så klart Doros produktutbud av smartphones med Android.

Ska vara enkelt och tryggt

De smarta mobilerna från Doro så väl som flera av de enklare knapptelefonerna har gps så att anhöriga som fått tillåtelse kan begära att se seniorens position, ett sätt att skapa trygghet.

Anpassningarna som Doro gör handlar om att med ett helhetsperspektiv göra produkterna enklare att använda för den som i någon grad, tillfälligt eller permanent, har till exempel synbegränsning, sämre hörsel, rörlighet eller andra variationer var för sig och kombinerat.

Doros telefoner ska även vara välkomnande och förklarande för den som inte är van vid smartphones. Den här inriktningen har Doro haft sedan de släppte sin första Android-telefon för mer än tio år sedan, men i takt med att både mobiler blivit en mer integrerad del av vardagen och även målgruppen utvecklats har upplevelsen steg för steg förfinats.

Idag har Doro två serier av telefoner, Aurora-serien som är Android-mobiler med pekskärm och varierande grad av stöd och hjälp för användaren, och Leva-serien av telefoner som är de enklare knapptelefonerna. Aurora erbjuder alltså full tillgång till allt från Bank ID till Messenger, 1177, Spotify och andra appar för den som vill det, men med vägledning som ska göra det mindre krångligt.

Märks från start

Doro anpassar telefonerna och har allt mer inkluderat även appar så du har full tillgång till hela Android och dess möjligheter.

Att Doros smartphones är anpassade märker du redan när du startar telefonen för första gången. Där är Google och Android i grunden och som sagt full tillgång till alla appar, men med förklaringar och vägledningar. Ibland även med alternativa, överlappande vägar till det du vill göra. Vill du så kan du ha ett gränssnitt som mer eller mindre är Googles egna och avskalade, föredrar du mer hjälp och stöd, går det att ha Doros anpassningar och förklaringar. Under inställningsprocessen lägger Google in alla de steg som krävs, från val av webbläsare till inloggning på wifi och skapande av konton. Mellan dessa steg lägger Doro in fördjupande förklaringar som förbereder användaren på nästa steg i processen.

Tanken, berättar produktchefen Tommy Krznaric, är att även en ovan senior ska få stödet och vägledningen som krävs för att kunna ta sig igenom de steg som krävs för att sätta igång den nya telefonen. Samtidigt vet de på Doro att användare ofta får hjälp av en anhörig med såväl råd kring inköpet och med support därefter. Där ser vi stora möjligheter tillsammans med Xplora, säger Tommy Krznaric.

För om det är barn eller barnbarn som hjälper senioren att välja ny mobiltelefon är det ju föräldern som ofta väljer smart klocka, en Xplora till sitt barn, och det här öppnar för Xplora och Doro att tillsammans stärka kommunikationen och banden mellan familjemedlemmar och mellan generationer.

Doro har huvudkontor i Malmö och labb i Hongkong där nya produkter tas fram.

Det här är något som även Doros relativt nye vd Kjetil Fennefoss, med förflutet på Xplora lyfter fram. Jag träffar honom och de övriga på Doros huvudkontor i centrala Malmö och här talar jag med de som driver Doro, men får även praktisk erfarenhet av hur de jobbar. Med sig från Xplora har Kjetil Fennefoss tagit upplägget med att erbjuda egna abonnemang. Det är något Doro gör sedan ett par månader och tanken är att man på sikt ska erbjuda en helhetslösning, inte bara telefoner utan även abonnemang och ovanpå det möjliga tilläggstjänster som tillför värde till såväl senioren som till familjen runt omkring.

Exempel på det här är att familjen, gammal som ung, ska kunna se varandras position på en karta och specifikt för senioren finns möjlighet att dela mobilens skärm för att få hjälp direkt med hanteringen och att få skydd mot bedrägerier i form av oärliga uppringare.

Kan få hjälp på distans

Tanken är alltså att stödja senioren så att telefonen känns enkel och välkomnande, men en del i det är även att erbjuda släkt och vänner att agera support på distans. Skulle den seniora användaren behöva hjälp så kan anhöriga fjärrstyra seniorens telefon och till exempel höja volymen om den av misstag sänkts eller återställa appikonerna till sin rätta plats om de av misstag flyttats.

Just det här är exempel på problem som Doro upptäckt och gör sitt bästa för att motverka. För seniora användare är mobiltelefonen i de allra flesta fall en enhet som man håller ordentligt med ena handen och sedan trycker på med den andra. Telefonen är också något viktigt och värdefullt som man inte vill tappa, håller stadigt och hårt, och därför i greppet kan komma åt knappen som sänker volymen. Det kan även hända att ett lite längre tryck på en vanlig ikon flyttar den, när tanken bara var att öppna appen i fråga.

Just av dessa anledningar har Doro i sina telefoner möjligheten att låsa volymknapparna och att favoritappar sparas i startskärmarna och inte enkelt och oavsiktligt kan flyttas.

Grunden i hur Doro gör sina produkter är en inkluderande design där man tar hänsyn till flera saker. På plats hos Doro låter experten på användbarhet, Marcus Johansson, mig prova flera typer av glasögon som simulerar olika synnedsättningar och skenor och spännband för mina händer som ska simulera begränsad rörlighet och kraft i händerna. Det gör att vissa delar av skärmen på en vanlig mobiltelefon blir svåra att nå, även när jag använder två händer och det gör att jag inte ens kan vika upp och använda den vikbara smartphone jag har med mig i min väska.

Doro försöker alltså anpassa både den fysiska designen och de egna telefonernas funktioner och mjukvara. Exempel på det är att Doros telefoner till exempel har en liten utstickande plupp vid högtalarhålen, så att telefonen lyfts upp en aning och högtalarna inte dämpas även om telefonen och därmed högtalaren ligger platt mot en bordsskiva. Det är ett exempel man som användare kanske inte tänker på, men som ändå löser ett problem. Dock ska vi nämna att Doro är en av få mobiltillverkare som har högtalaren på baksidan, så det är lite ett problem man själva skapat som man löser.

Får våra klagomål utredda

En annan anpassning har jag när jag testat Doros telefoner klagat på och det gäller att det både finns en genväg i telefonen till Googles appbutik Play Store och en annan genväg till Doros “Installera appar”. De hänvisar dock båda i slutänden till Play-butiken. Anledningen är att många användare inte kopplat “Play Butik” till något där man kan installera appar, men Googles villkor för Android kräver av Doro att den genvägen ska finnas. Men eftersom Doros användare alltså attraheras mer av “Installera appar” så har Doro lagt till den genvägen. En tydlig och fysisk hemknapp som alltid tar dig tillbaka till hemskärmen är också en trygghet att ha om man klickar sig lite vilse.

Doro delar med sig av några skisser på det som senare blev Doro Aurora A21

Utöver de tester tillsammans med användare, enkäter och undersökningar som Marcus Johansson och hans kollegor gör, så får de även återkoppling från Doros kundtjänst dit den som har någon fråga eller problem med produkterna kan höra av sig. Doro jobbar alltså löpande för att förbättra och anpassa både fysiska designen av produkterna och de tjänster och funktioner de erbjuder.

Ser vi på Doros första smarta mobiltelefoner och jämför med de som bolaget gör idag så har allt mer av appar och funktioner från vanliga smartphones tagit sig in och det här går så klart hand i hand både med utvecklingen i samhället och vad som därmed efterfrågas. Doros senaste smartphone-serie Aurora erbjuder full tillgång till de appar som i många fall idag är nödvändiga för seniorer och alla som behöver logga in på banken, betala parkeringen, boka en läkartid, se sin journal eller få digital post och meddelanden från myndigheter i Sverige. Vi märker även vissa tydliga likheter mellan Googles vanliga system och Doros tillägg, så tanken är att ikoner, beskrivande texter och annat i Doros anpassningar ska fungera som en brygga till vad användaren sedan ser i appar, webbsidor och annat där Doro inte har någon påverkan på innehållet.

– Vi har hjälpt totalt 30 miljoner seniorer, säger Doros vd Kjetil Fennefoss som ju kan se det lite utifrån fortfarande eftersom han kommer från Xplora som nyligen köpt Doro, och därmed så klart ser stora möjligheter och styrkor i bolaget och deras gemensamma resa framåt tillsammans med Xplora.