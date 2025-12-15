Bli plusmedlem
Ny funktion verkar få grönt ljus

Waze testar att lägga till trafiksignaler

Trafiksignal i verkligheten

Navigationstjänsten börjar erbjuda mer information i form av trafiksignaler, men det är oklart i vilken omfattning.

Ove Kaufeldt
Navigationsappen Waze testar just nu en ny funktion som visar trafiksignaler längs den rutt som användaren kör. Funktionen syns både under aktiv navigering och i appens så kallade cruise-läge, där man följer trafiken utan att ha ställt in en specifik destination. Enligt uppgifter är det dock bara ett begränsat antal användare som har tillgång till funktionen, vilket tyder på att den fortfarande befinner sig i ett tidigt testskede. 

Waze har tidigare visat vissa trafiksignaler, men då främst i samband med fartkameror. Den nya funktionen innebär att fler trafikljus kan visas direkt på kartan, på liknande sätt som redan sker i Google Maps. Det finns ännu inga uppgifter om när eller om funktionen kommer att lanseras brett för alla användare. 

