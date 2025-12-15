Bugg i Ios missfärgar bilder

Ett nytt fel i Ios 26 gör att bilder som delas från Android-telefoner kan visas med en röd färgton i Apples Bilder-app. Detta enligt publikationen Slashgear. Problemet har uppmärksammats av användare på sociala medier och gäller bilder från flera olika Android-modeller, bland annat från Samsung och Motorola. I vissa fall har även iPhone-bilder påverkats när de visas på nyare iPhone-modeller.

Användare rapporterar också att bilder kan bli svartvita vid beskärning och att felet finns kvar trots uppdateringen till Ios 26.2. En tillfällig lösning som vissa använder är att öppna bilden, välja redigering och sedan återställa bilden, vilket kan ta bort den röda tonen. Apple har ännu inte kommenterat felet officiellt och det är oklart när en permanent lösning kan komma.

Sedan lanseringen har Ios 26 haft flera rapporterade problem, bland annat med prestanda, batteritid och den nya designen. Apple har släppt flera uppdateringar för att rätta till olika buggar och säkerhetsbrister, men bildproblemet återstår enligt användare.