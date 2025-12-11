Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)

Efter många år nu så har den vikbara produktkategorin etablerat sig och gör verklig skillnad. Framförallt gäller detta de kompakta Flip-modellerna som är verkligt trevliga och dessutom i vissa fall kommit ner i mer rimliga priser. De större vikbara telefonerna som öppnas som en bok har blivit verkligt tunna men fungerar nog fortfarande lite som en statusmarkör, en signal om att du är produktiv än att verkligen garanterar att du blir mer produktiv på riktigt. På samma sätt som Ultra-klockor i smartklockevärlden mer är en signal att du vill uppfattas som elitmotionär mer än att du verkligen är det. Vi har sett flera tecken på att Apple hösten 2026 släpper sin första vikbara Iphone och med tanke på Apples inflytande på sina konkurrenter lär det ge ytterligare fart till vikbart.

Vikbart har mognat och utvecklingen fortsätter

Efter många år nu så har den vikbara produktkategorin etablerat sig och gör verklig skillnad. Framförallt gäller detta de kompakta Flip-modellerna som är verkligt trevliga och dessutom i vissa fall kommit ner i mer rimliga priser. De större vikbara telefonerna som öppnas som en bok har blivit verkligt tunna men fungerar nog fortfarande lite som en statusmarkör, en signal om att du är produktiv än att verkligen garanterar att du blir mer produktiv på riktigt. På samma sätt som Ultra-klockor i smartklockevärlden mer är en signal att du vill uppfattas som elitmotionär mer än att du verkligen är det. Vi har sett flera tecken på att Apple hösten 2026 släpper sin första vikbara Iphone och med tanke på Apples inflytande på sina konkurrenter lär det ge ytterligare fart till vikbart.

AI:s nästa steg

Under året som gått har AI varit en självklar del av alla tillverkares telefonlanseringar och det ser vi inte kommer förändras. Däremot kan satsningen breddas och allt fler tillverkare tittar på lansering av AI-prylar utanför telefonvärlden. Redan idag har vi sett det främst i form av smarta glasögon, men även andra sorters prylar är på väg. Det kan vara skärmlösa små inspelare, broscher och annat. Tillverkarna pratar nu gärna om steget från smarta prylar till intelligenta prylar. Det gäller inom såväl det smarta, intelligenta hemmet som när det handlar om till exempel glasögon och headset. De faktiska användningsområden vi sett övertygar dock inte om att det här skulle öppna verkligt nya möjligheter och genomslaget uteblir under 2026.

Bättre batterier

Mobilerna är rätt lika från år till år, men med jämna mellanrum rasslar det ändå till på något område och just nu är det batterier det rör på sig för. Ny batteriteknik ger batterier med högre kapacitet vilket vi främst sett i slutet av 2025, och nästa år lär det märkas på allvar. Apple och Samsung har varit sena på bollen med de nya batterierna, och om de inte hakar på snart kommer vi att få se att andra mobiltillverkare har betydligt bättre batteritid under 2026.

Nya men gamla märken: Oppo, Honor, TCL

Vi har fått ett ovanligt stort tillskott av nykomlingar på den svenska marknaden. Det rör sig inte om nya mobiltillverkare i egentlig bemärkelse, Honor är en återkomst av Huaweis varumärke under nya ägare, Oppo har vi haft länge under deras varumärke Oneplus, och TCL är välkända för sina TV-apparater och har även gjort mobiler i flera år. under 2026 lär vi se en hel del marknadsföring från dessa när de försöker etablera sig på allvar, och kanske just därför lär det inte dyka upp några fler som vill in på svenska marknaden 2026.

Nya mobilteknologier – satellit får fäste

Sakta men säkert börjar satellitkommunikation få fäste. Redan med Iphone 14 kom möjligheten att skicka nödmeddelanden via satellit, men fortfarande i skrivande stund finns stödet inte tillgängligt i Sverige. Däremot har vi en rad andra produkter och tjänster som Garmins klocka Fenix 8 Pro, Motorola Defy Satellite Link och HMD Offgrid. Förutom Apple har Samsung det på begränsade marknader med vissa operatörer, Huawei erbjuder samtal via satellit sedan 2023 i Kina och det ryktas att kommande Xiaomi 17 Ultra ska få satellitstöd. Xiaomi har under året som gått även lanserat närkommunikation när du inte har täckning med hjälp av bluetoothbaserade Xiaomi Offline Communication i 15T-serien.