Välj vad du vill se
Användare får större kontroll i Instagram
Instagram uppdaterar tjänsten bland annat så att användare får större kontroll över sin algoritm för att styra vad man vill se.
Instagram introducerar nu en ny funktion som ska ge användarna större insyn i hur rekommendationerna i fliken Reels fungerar. Med hjälp av verktyget Your Algorithm, som nås via en ikon i övre högra hörnet när man tittar på Reels, kan man se vilka ämnen plattformen tror är ens största intressen.
Användaren får möjlighet att själv justera dessa rekommendationer genom att skriva in ämnen man vill se mer av eller minska synligheten för sådant man inte är intresserad av. På så sätt kan flödet anpassas mer efter personliga preferenser. Det går även att dela sin algoritm till en Story, vilket gör att andra kan se vilka intressen man har valt att lyfta fram.
Lanseringen sker först i USA men kommer snart att rullas ut globalt på engelska. Instagram meddelar att funktionen i framtiden även ska byggas ut till andra delar av appen, som exempelvis Explore, för att ge användarna en bredare kontroll över sina rekommendationer. Målet är att skapa en mer transparent och användarstyrd upplevelse där man själv kan påverka vad som syns i flödet.