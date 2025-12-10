Utrullningen av Nothing OS 4 pausad

Nothing har beslutat sig för att pausa utrullningen av den skarpa versionen av Android 16-baserade Nothing OS 4, och en patchad version måste klara intern testning innan den släpps igen. Uppdateringen, som först lanserades för Phone 3 den 21 november, har fått kritik från användare som rapporterat flera buggar, och företaget säger att de arbetar för att leverera en stabil version så snart som möjligt.

Företaget uppger att användare som redan fått Nothing OS 4 kommer att få en uppdaterad, patchad version när den är klar, och att utrullningen öppnas för de som ännu inte uppdaterat efter att den nya versionen har godkänts internt. Det framgår inte vilken specifik bugg som orsakat stoppet eller när den patchade versionen kan börja rullas ut igen.