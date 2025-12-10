Pebble-grundare presenterar en minnesring

Pebble var en av de första smartklockorna på marknaden, och för en tid sedan kom Pebble tillbaka med nya uppdaterade versioner av de klassiska klockorna.

Nu har Eric Migicovsky, som startade Pebble, presenterat ringen Index 01 som han beskriver som ett enkelt verktyg för att fånga idéer och minnen innan de försvinner. Ringen är gjord i rostfritt stål, är vattentålig till ungefär 1 meter och innehåller en knapp, mikrofon, Bluetooth, intern lagring och ett batteri som enligt tillverkaren räcker i flera år utan uppladdning. Inspelningar sparas i ringen tills den är i närheten av användarens telefon, då ljudet överförs till Pebble‑appen för lokal tal‑till‑text‑bearbetning och vidare hantering utan krav på molntjänster eller prenumerationer.

Index 01 är avsedd att användas genom att hålla in knappen och viska eller tala in en idé eller tanke. Systemet är ”privacy by design” vilket innebär att ringen inte spelar in något om knappen inte trycks in. Appen kan automatiskt omvandla inspelningar till anteckningar, påminnelser eller andra åtgärder med hjälp av lokala modeller på telefonen, och mjukvaran är öppen källkod så att gemenskapen kan anpassa funktioner och integrationer.

Produkten marknadsförs som ett komplement till telefonens anteckningsappar snarare än som en personlig AI‑assistent eller träningsarmband. Ringen stöder korta inspelningar upp till några minuter och är inte avsedd för kontinuerlig övervakning eller hälsomätning. Migicovsky betonar att målet är att lösa ett konkret problem - att snabbt fånga tankar - utan att göra enheten till en alltid‑lyssnande tjänst eller kräva återkommande avgifter.

Enligt information från tillverkaren öppnar Index 01 också för integrationer med andra tjänster via Pebble‑appen, och knappen kan programmeras för olika funktioner utöver röstinspelning, till exempel medieknappar eller kamerakontroll. Förbeställningar har satts till 75 dollar och leverans anges att börja i mars 2026, varefter priset kan höjas till 99 dollar. Migicovsky och teamet framhåller att enheten är avsedd att vara enkel, robust och lätt att bära dagligen.