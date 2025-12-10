Nothing presenterar specialversion Phone 3a

Nothing har presenterat Phone (3a) Community Edition, en specialversion framtagen genom företagets Community Edition Project. Initiativet låter kreatörer och fans bidra till design, mjukvara och marknadsföring redan från start. Projektet belönades med iF Design Gold Award 2024. Årets upplaga lockade över 700 bidrag. Fyra vinnare valdes ut för sina idéer: Emre Kayganaci (hårdvara), Ambrogio Tacconi och Louis Aymont (tillbehör), Jad Zock (mjukvara) och Sushruta Sarkar (marknadsföring). Resultatet är en telefon med nostalgisk design, ett lekfullt tillbehör i form av en tärning, en minimalistisk låsskärm och en kampanj som hyllar samarbete.

Det kommer bara att tillverkas 1000 exemplar av modellen, som i likhet med vanliga Phone 3a har 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring och säljs via nothing.tech den 12 december för 379 euro. Registrering för att försöka få tag på en av de tusen mobilerna sker 9–11 december.