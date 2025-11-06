Krönika Apple Intelligence: Skrattretande

Ju mer jag testar desto mer rädd blir jag att överlåta något som helst av vikt till Apples AI.

I början av veckan släpptes Apples AI på svenska i telefoner och surfplattor. Apple Intelligence lovar en hel del och ska i din Iphone och i din Ipad kunna hjälpa med mailsvar, sammanfatta och översätta, låta AI prioritera notiser och e-post. Jag utlovas dessutom att till exempel få min middagsinbjudan till en dikt, varför jag nu skulle vilja det. För när jag testar blir resultatet helt oförståeligt för mottagaren, och saknar dessutom tydlig koppling till inbjudan jag skrivit, så det blir bara en slumpmässig mer eller mindre lösryckt dikt utan syfte.

Det är nu vi kommer in på slutsatserna helt enkelt. Nästan inget fungerar som jag skulle önska eller förvänta mig med de lägsta av förhoppningar.

Ju mer jag testar desto mer rädd blir jag att överlåta något som helst av vikt till Apples AI.

Föga förvånande missar AI 90 procent av mina medvetna missar när jag ber den att korrekturläsa ett brev jag ska skicka.

När Apple Intelligence sammanfattar ett nyhetsbrev jag fått gör den det med frasen "olika korta nyheter om olika ämnen". Det kunde inte bli mer intetsägande, mindre användbart. Särskilt som jag vet att nyhetsbrevet så klart har ett tema, det handlar specifikt om mobil infrastruktur så verkligen inte så ospecifikt som AI uppfattade det.

Nästa gång jag ska svara på ett meddelande via e-post dyker Apple Intelligence upp med ett förslag på ett färdigförfattat svar. Det är tänkt att det ska kunna lista ut och skriva ett bra svar å mina vägnar, baserat på vilka frågor som ställts i mailet jag fått.

När “intelligensen” är klar har den blandat ihop vem jag är och vem det är som skickat mailet till mig. Så istället för att skriva mitt svar skriver den ett mail till mig. “Hej Erik”.

I svaret tar den sedan och beskriver vad min mejlkontakt precis skrivit, men tvärt om och undertecknar med hennes namn.

Jag menar, det är skrattretande, det är underhållande för att det är så dåligt. Men det är inte bra på något vis och det är förvånande att det ens kommer ut i en skarp mjukvara, även om Apple nämner att AI kan göra misstag. Det verkar vara det enda det kan.

Givetvis lät jag Apples AI korrekturläsa även denna krönika innan jag publicerade den. Den missade alla mina medvetna fel, (en särskrivning av “under tecknar” och felskrivningen “porocent” men ändrade Iphone till iPhone och Ipad till iPad. Så jag fick korra Apple Intelligences korr manuellt.

En annan nackdel med AI-korr i denna form är att Apple Intelligence inte anger vad den ändrat, så är man det minsta orolig eller osäker på vad den gjort måste man själv granska och leta efter eventuella ändringar jämfört med ursprungstexten.