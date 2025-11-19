Så fungerar Center Stage-kameran i Apples Iphone 17-serie

Alla nya Iphones har fått en ny selfiekamera som Apple kallar Center Stage. Den har en stor och nästan kvadratisk kamerasensor. Genom att beskära bilden från denna sensor kan man dels få mycket bättre antiskakeffekt när du filmar, dels kan kameran hjälpa till att centrera dig i bild. Du kan dessutom välja om du vill ha bilden i stående eller liggande format utan att du behöver vända telefonen, helt enkelt genom att bilden från sensorn beskärs olika. Enligt Apple är fördelen med detta att du har bättre grepp om telefonen när du håller den i stående läge och därför kan ta bättre selfies i liggande format.

