Känd läckare ger information om vikbar Iphone

Apple uppges vara på väg att lansera sin första vikbara mobiltelefon, som i rykten ofta kallas Iphone Fold. Enligt nya uppgifter från den kinesiska läckaren Digital Chat Station ska modellen få en sidomonterad fingeravtrycksläsare i stället för Face ID eller fingeravtrycksläsare under skärmen. Valet ska göra det möjligt att hålla konstruktionen tunnare.

Den vikbara huvudskärmen sägs bli cirka 7,6 tum stor och ska ha en kamera placerad under skärmen. Den yttre skärmen uppges vara runt 5,25 tum och får en hålkamera för selfies. På baksidan förväntas två kameror, där minst en ska ha en upplösning på 48 megapixlel.

Enligt bedömare kan Apples inträde på marknaden ge nytt liv åt segmentet för vikbara telefoner när modellen lanseras, vilket enligt tidigare prognoser kan ske under 2026. Hur den slutliga utformningen blir återstår dock att se, eftersom uppgifterna bygger på obekräftade läckor.