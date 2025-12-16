Apple börjar betatesta Ios 26.3

Apple har släppt den första betaversionen av Ios 26.3 för utvecklare. Uppdateringen är mindre än tidigare versioner, men innehåller ändå några nya funktioner som redan har uppmärksammats.

En ny funktion gör det enklare att byta från iPhone till Android. Användaren kan lägga telefonerna bredvid varandra för att starta överföringen och välja att flytta bland annat bilder, meddelanden, appar, lösenord och telefonnummer. Överföringen sker utan att någon extra app behöver installeras. Viss information, som hälsodata och låsta anteckningar, följer dock inte med.

Ios 26.3 innehåller också en ny inställning för vidarebefordran av notiser. Den gör det möjligt att ta emot iPhone‑notiser på en smartklocka från en annan tillverkare än Apple. Funktionen kan bara användas med en enhet åt gången och är begränsad till EU. Om den aktiveras kan Apple Watch inte längre visa notiser.

Dessutom har Apple gjort en mindre förändring i låsskärmens bakgrunder. Väder har nu fått en egen kategori, skild från astronomi, med flera färdiga bakgrunder som visar väderinformation på olika sätt.

Apple väntas släppa ios 26.3 till alla användare i slutet av januari. Uppdateringen kommer att fungera på alla iPhone‑modeller som redan stöder Ios 26.