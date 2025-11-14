Därför kan du ha problem med MMS på knapptelefoner

Fråga: Jag försöker minimera mitt skärm- och mobilanvändande och testade därför Nokias ”feature phones” under en period. De klarade dock inte av att ta emot MMS från smartphones, vilket skapade problem. Annars var de idealiska för mina behov. Jag har dålig koll på mobilmarknaden, men har för mig att en minimalistisk ”Light Phone” skulle lanseras häromåret. På er sajt hittar jag också ”Nothing Phone”. Om ni kan ge några fler tips inom det här segmentet vore jag mycket tacksam. Jag söker en så enkel och ”non addictive” mobil som möjligt som samtidigt fungerar felfritt vid kommunikation med mer avancerade telefoner.

Elias Nordling svarar: Nothing Phone är ingen minimalistisk mobil utan en ordinär Androidmobil. Fairphone har en variant på sin Androidmobil utan Googles tjänster, men det är egentligen inget skydd mot för mycket skärmtid. Om du var nöjd med en knapptelefon är det förmodligen det som fortsatt är bästa lösningen för dig. Orsaken till att MMS inte har fungerat är troligen att de som skickat använder antingen RCS-standarden på en Android mobil eller Imessage på en Iphone. Mobilen som skickar ska känna av att den som man skickar till inte har stöd för dessa tekniker och anpassa meddelandet, men jag kan tänka mig att det inte alltid fungerar hundraprocentigt. Tyvärr finns det ingen knapptelefon som jag känner till som har stöd för RCS-meddelanden.

