Prisvärda mobiler, Swedbank, problemlösning, Xiaomi 15 Ultra och mer – Mobil ger svar

Vilka krav ställer EU på vattenskydd på mobiler?

Fråga: Ni hade en artikel om att mobiler som släpps efter den 20 juni innefattas av nya EU regler. Som att mobiler ska ha en IP68 klassning. Men Holländska Fairphone 6 har bara IP55. Den borde alltså inte vara tillåten inom EU? Så vore bra med en klargöring vad som egentligen gäller?

Elias Nordling svarar: Det är snårigt att läsa EU-lagar och efter att ha lusläst det relevanta området i lagen en gång till inser jag att kravet på IP67 (inte IP68) bara gäller telefonens batteri! För telefonen som helhet formuleras kravet som

"importers or authorised representatives shall ensure that the devices are protected against the ingress of solid foreign objects of size bigger than 1 millimeter and splashing of water." För det räcker ju IP55 gott.

Oneplus Nord CE5

Tips på billiga och bra smartphones

Fråga: Jag såg din artikel om OnePlus Nord CE5. Är det inte så att Xiaomi Poco X7 Pro, som kostar lika mycket, är bättre på alla sätt?

Erik Mörner svarar: Det har du rätt i men den har jag inte testat, däremot Redmi Note 14-serien som jag nämner som alternativ i Oneplus CE5-testet.

Det är tydligt när man testar telefoner i det här prissegmentet att det finns massor av pengar att spara på att välja en telefon som dessa. De klarar ju det mesta som en telefon med tio gånger högre pris gör och är fullgod för de allra flesta vardagliga behov.

Utöver telefoner som släpps med lågt pris är telefoner som funnits ute uppåt ett år men fått prissänkningar särskilt attraktiva. Xiaomi Note 14-serien är ett sådant exempel. Där har det gått cirka ett halvår och de har redan gått ner nästan hälften i pris. Prisjakt har koll på prissänkningar här: https://www.prisjakt.nu/tema/dagens-deals?price-drop=10&category=298&sort=popularity&page=1 och tidigare har till exempel Motorola återkommande haft stora prissänkningar på tidigare modeller, en vikbar Razr som kostat 10 000 för bara en tredjedel av det priset. Så det lönar sig att jämföra innan du slår till.

Headsetvolymen för olika mobiler

Fråga: Funderar på att köpa den vikbara Razer 60. Undrar bara om den låter lika högt som Samsung i mina trådlösa hörlurar Bowers and Wilkins PX7 eller om jag ska välja Samsung Galaxy Z Flip 7?

Elias Nordling svarar: Jag inte tänka mig att volymen påverkas, det är ju ingen analog ljudsignal som skickas till headsetet, det bestämmer själv vad som är volymsteg och maxvolym, inte mobilen. För headset med sladdanslutning till telefonen är det en annan sak, då påverkar mobilens förstärkning ljudvolymen. Men inte trådlöst alltså.

Prisvärd ersättare till min nuvarande mobiltelefon

Zenfone 3

Fråga: Hej, ska byta ut min gamla mobiltelefon, Asus Zenfone 3, som har varit en trotjänare under många år. Den börjar att bli lite gammal och trött.

Hoppas att Ni kan hjälpa mig med en fråga. Har tittat på lite nya mobiltelefoner, men det känns som en djungel.

Har fastnat för tre modeller som jag tycker är rimliga i pris. Motorola G84 ( 1.990 kr ), Samsung A56 ( 3.600 kr ), Xiaomi Redmi Note 14 Pro ( 2.990 kr ).

Läste att Ni tyckte att Xiaomi var rätt så bra, men inte den nyaste Androidversionen, samt att det bara är uppdateringar i tre år. Samsung har fram till år 2031 gällande uppdateringar, om jag minns rätt, samt version 15 av Android.

Har Ni något tips om vilken telefon man ska välja eller någon modell som Ni tycker är prisvärd ?

Erik Mörner svarar: Hej, ja det förstår jag. Köpte du din Zenfone 3 när den kom ut har den ju 8 år på nacken om jag räknar rätt.

Vilken du ska välja beror ju på om du till exempel värderar bra kamera, gränssnittet, utlovade uppdateringar eller prestanda högst. Eller priset, för de du tittat på här skiljer sig ju en del i pris också.

Galaxy A56 utmärker sig ju med sex års uppdateringar och det kommer ingen av de andra i närheten av, det talar ju onekligen för Samsungen. Den har många fördelar i övrigt också, allt från kameror till gränssnitt och skärm.

Problem med MMS på knapptelefoner

Fråga: Jag försöker minimera mitt skärm- och mobilanvändande och testade därför Nokias ”feature phones” under en period. De klarade dock inte av att ta emot MMS från smartphones, vilket skapade problem. Annars var de idealiska för mina behov. Jag har dålig koll på mobilmarknaden, men har för mig att en minimalistisk ”Light Phone” skulle lanseras häromåret. På er sajt hittar jag också ”Nothing Phone”. Om ni kan ge några fler tips inom det här segmentet vore jag mycket tacksam. Jag söker en så enkel och ”non addictive” mobil som möjligt som samtidigt fungerar felfritt vid kommunikation med mer avancerade telefoner.

Elias Nordling svarar: Nothing Phone är ingen minimalistisk mobil utan en ordinär Androidmobil. Fairphone har en variant på sin Androidmobil utan Googles tjänster, men det är egentligen inget skydd mot för mycket skärmtid. Om du var nöjd med en knapptelefon är det förmodligen det som fortsatt är bästa lösningen för dig. Orsaken till att MMS inte har fungerat är troligen att de som skickat använder antingen RCS-standarden på en Android mobil eller Imessage på en Iphone. Mobilen som skickar ska känna av att den som man skickar till inte har stöd för dessa tekniker och anpassa meddelandet, men jag kan tänka mig att det inte alltid fungerar hundraprocentigt. Tyvärr finns det ingen knapptelefon som jag känner till som har stöd för RCS-meddelanden.

Swedbank och Google Wallet

Fråga: Jag hittade din artikel om Google Wallet på Swedbank.

Mycket bra att det uppmärksammas.

Själv har jag haft detta problemet sedan i februari med ett kort.

Nu har också kortet som redan var tillagt i min Wallet gått ut och jag kan inte använda det med nya kortet.

Skulle vara kul med en uppföljning och ett svar från Swedbank.

Elias Nordling svarar: Sedan den 16 juli ska det återigen gå att lägga till Swedbank-kort i Google Wallet. Om det fortsatt strular för dig eller någon annan, berätta det gärna för oss. Själv får jag till exempel meddelandet att jag lagt till mitt kort på för många enheter, men det finns inget sätt att ta bort kortet från äldre enheter.

Några synpunkter på Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 12S Ultra

Fråga: Hej! Jag har precis köpt en Xiaomi 15 Ultra och har några synpunkter och frågor angående min erfarenhet och alla tester som gjorts av väldigt många både i tidningar och på YouTube.

När det gäller kameran så är den ju fantastisk men en sak jag har reagerat på är att zoomen är väldigt känslig och det är svårt att göra en långsam in eller ut zoomning. Har inte sett att någon som har testat telefon har reagerat över detta. Har inte heller hittat att det skulle finnas en inställning för det.

En allvarligare sak är att jag som hörselskadad behöver ansluta mina hörapparater via Bluetooth. Jag har haft flera andra telefoner där detta aldrig har varit ett problem. Mina hörapparater är från Phonak/Sonova, de lär vara världens största tillverkare av hörapparater. När jag kontaktade Phonak och frågade om detta svarade de "Det är Xiaomi som väljer att snåla på sin Bluetoothfunktionalitet så det är tyvärr ingenting vi kan påverka. Det finns helt enkelt ingen hårdvara som kan ta emot en Bluetooth Low Energy anslutning vilket är det som krävs för myPhonak."

Så jag tänkte att jag går till en butik i Göteborg som säljer konkurrerande hörapparater. De svarade "att om det inte fungerar på Phonak så fungerar det inte på våra två andra märken heller."

Jag tycker ju att det är väldigt märkligt att alla hörselskadade, troligen i hela världen, inte har möjlighet att använda sina hörhjälpmedel om man köper en Xiaomi 15 Ultra. Jag är osäker på om det finns andra modeller som fungerar. För några år sedan hade jag en Xiaomi Redmi 11 Note Pro, tror jag modellen hette, och den fungerade inte heller. Detta hade jag helt glömt bort när jag köpte min nya eftersom jag under några år har haft en Motorola utan några som helst problem kunde jag inte drömma om att det skulle bli så här nu igen.

En annan sak som förvånad mig mycket är att originalladdaren på 120W som levererades för några veckor sedan, med en USB-A kontakt. Detta är ju väldigt märkligt eftersom det sedan "Från och med den 28 december 2024 måste alla mobiltelefoner, surfplattor och digitalkameror som säljs inom EU vara utrustade med en USB-C-kontakt. Beslutet godkändes med stor majoritet av Europaparlamentet 2022 och är en del av EU insatser för att minska elektroniskt avfall. För bärbara datorer träder reglerna i kraft först den 28 april 2026." Som jag tolkar det gäller detta även laddare?

Elias Nordling svarar: Hej och tack för synpunkterna! Nästan alla nya mobiler har stöd för Bluetooth LE så påståendet låter märkligt. Jag har dock inte haft möjlighet att prova själv att ansluta hörapparat till Xiaomi 15 Ultra.

Vad gäller USB C så är det bara kontakten till telefonen som måste vara av den typen. Xiaomi och Oneplus bland andra använder USB A till sin snabbladdningsteknik, för att kunna ladda med så hög effekt som de gör.

Erik Mörner svarar: Och när det gäller zoomen på Xiaomi 15 Ultra, en telefon som jag löpande långtidstestar, har jag lagt märke till att man kan märka vissa hack, i inzoomningen när telefonen växlar mellan två linser. Det problemet har dock de flesta telefoner. Även att det kan vara lite svårt att zooma långsamt märker jag i många telefoner, möjligen med undantag för Samsung Galaxy S25 Ultra. Den har ett särskilt reglage som gör det riktigt lätt.