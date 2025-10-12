Notiser från telefonen till din Huawei-klocka – tänk på det här

Den första lektionen när det gäller notiser i smarta klockor är att begränsa vilka du vill ha. Notiser i klockan stör ju mer direkt än notiser på telefonen. I appen Huawei Hälsa, där du sköter allt som har med klockan att göra, kan du bestämma vilka appar som ska få skicka aviseringar till klockan. Vi rekommenderar att du börjar med ett fåtal viktiga bara.

För att kunna svara direkt från klockan krävs att du har en Android-telefon och att klockan i sig stödjer svar. Det fungerar alltså inte alls om klockan är kopplad till en Iphone och i Android är möjligheten att svara begränsad till ett fåtal appar, sms-appen till exempel.

När du svarar, alltså om klockan har stöd för det, om den är kopplad till en Android och aviseringen är från en app med stöd, kan du svara med tangentbord eller med en snabb emoji. Det är bara ett fåtal av Huaweis senaste klockor som har stöd för att svara på det här sättet, med tangentbord på klockans skärm.

