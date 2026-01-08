Test: Samsung Galaxy Tab A11 – Billig och kompakt surfplatta

Betyg Uppkoppling och anslutningar 7/10 Media och skärm 5/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 6/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 64% Smidigt format Priset Långsam Skärmen Kamerorna

Samsungs Galaxy Tab A är företagets serie billigare surfplattor, utan de fantastiska skärmar och topprestanda som du hittar i Samsungs dyrare plattor, men de fungerar och de hänger ihop med Samsungs ekosystem. Eftersom surfplattan i sig på många sätt är ett komplement till mobilen är det också rimligt att utgå från de billigaste modellerna om du överväger ett köp.

Sedan Galaxy A9 för två år sedan har Samsung delat upp familjen i två modeller som inte har särskilt mycket gemensamt, där plus-modellen är det vi tänker på som “en helt vanlig surfplatta”, medan den vanliga Galaxy Tab A9 istället hade ett kompakt format med en skärm på 8,7 tum, mittemellan en mobil och en vanlig surfplatta, och inte olik Ipad Mini i storlek.

Samsung hoppade över Galaxy Tab A10 så först nu, två år senare är det dags för en uppföljare i form av Galaxy Tab A11.

Två år gammal platta med nytt namn?

Fast är uppföljare verkligen rätt ord för den här plattan? När jag jämför Galaxy Tab A11 med föregångaren har de exakt samma mått, samma skärmspecifikationer, samma processorer… Ja faktum är att när jag lusläser specifikationerna hittar jag exakt en sak som skiljer sig mellan de två plattorna, och det är att selfiekameran uppdaterats från två till fem megapixel. Det är i och för sig en bra uppdatering, på Galaxy Tab A9 var den kameran så dålig att det inverkade menligt på videokonferenser. Men det betyder ändå att man inte ens kan kalla Galaxy Tab A11 för en milt uppdaterad Galaxy Tab A9, det är helt enkelt en två år gammal surfplatta som man nu väljer att sälja under nytt namn.

Till Samsungs försvar ska sägas att den också säljs till det två år gamla pris som Galaxy Tab A9 kostade när den var ny, mer specifikt:

Wifi, 4/64 GB: 2400 kr

Wifi, 8/128 GB: 3000 kr

LTE 4/64 GB: 2900 kr

LTE 8/128 GB: 3500 kr

Plattan finns alltså i varianter med plats för SIM-kort och 4g-stöd, alla varianter har plats för minneskort vilket kompenserar för det begränsade lagringsutrymmet till viss del. Plattan har också fått en nyare version av operativsystemet än vad Galaxy Tab A9 levereras med. Visserligen inte den senaste, Galaxy Tab A11 har fortfarande Android 11, men den har fått ett generöst uppgraderingslöfte av Samsung med sju större systemuppdateringar. Det kan jämföras med Tab A9 som fick sin sista utlovade uppdatering med just Android 15. Det här hade man ju i och för sig kunnat åstadkomma genom att helt enkelt utöka uppdateringslöftet för Galaxy Tab A9, hårdvaran är ju som sagt identisk.

Och det är något av ett problem, för Galaxy Tab A9 kändes inte precis ny och snabb för två år sedan, och utvecklingen har inte stått still sedan dess.

Inte snabb

Kretspaketet som driver plattan är Mediatek Helio G99, den lanserades som ett lågprisalternativ i maj 2022, alltså för snart fyra år sedan. Plattan är uppenbart långsam, men trots allt aldrig PLÅGSAMT långsam, det vill säga så du blir osäker på om den hängt sig eller bara tänker. Varianten jag testar har 4 GB arbetsminne vilket börjar bli i minsta laget för Android, varianten med 8 GB kan förväntas kännas lite snabbare.

Prestandan är inte bara ett bekvämlighetsproblem, när jag ska testa med lite spel för att se hur mycket plattan orkar upptäcker jag att de helt enkelt inte kan installeras för att systemkraven inte är tillräckliga. Det är oklart om det är minnet, grafikprestandan eller processorerna som är otillräckliga. När jag tittar på streamad video är bilden ofta lågupplöst och oskarp en stund i början, som om plattan behöver en stund innan den hunnit ikapp med all data.

Anledningen till att du över huvud taget överväger att köpa en surfplatta är att du vill ha en större skärm än du har på din mobil. Det bästa man kan säga om skärmen på Samsung Galaxy Tab A9 är att den är just större än skärmen på din mobil. Däremot är den troligen sämre än skärmen på din mobil, om du inte har en väldigt gammal eller väldigt billig mobil. Den är av LCD-typ och skiftar en del i färg när man vinklar den. Förmodligen är den mer lågupplöst och har sämre ljusstyrka än din mobils skärm. Färgerna är rätt bleka också, och du får nöja dig med 60 Hz uppdateringsfrekvens vilket betyder att bilden blir suddig så fort du sveper över skärmen.

Plattan är rätt tjock för att vara en surfplatta idag, och med rätt kraftiga svarta ramar runt skärmen, särskilt i över- och underkant. Att man kostat på sig aluminiumbaksida istället för plast känns närmast felprioriterat med tanke på allt annat man sparat på, men som ofta är fallet i budgetenheter finns det ett headsetjack för trådbundna hörlurar.

Inte alla Samsungtjänster

Om du redan har en Samsungmobil kanske du väljer en Samsungplatta för bättre integration mellan enheterna. Men det gäller bara till viss del med Galaxy Tab A11. Du kan synka anteckningar i samsung Notes mellan enheterna och plattan kommer ihåg min Samsungmobils hotspot-login utan att jag behöver ange lösenord manuellt, men plattan saknar det mesta av Samsungs egna AI-funktioner, och du kan inte ens synka inloggningar med Samsung Pass utan är hänvisad till Googles motsvarande lösning.

Batteritiden är helt okej, kanske delvis för att skärmen är så pass ljussvag att den inte kan bränna energi särskilt fort, Däremot laddar plattan långsamt och har du tömt batterier tar det flera timmar att ladda plattan full igen oavsett vilken laddare du använder.

Samsung Galaxy Tab A11 kan mycket väl vara ett bra köp så länge du sätter förväntningarna rätt, 2400 kronor är trots allt inte särskilt mycket för en platta. För att surfa och titta på film funkar den bra, men räkna inte med att den ska klara tyngre tillämpningar.

Frågor och svar

Har plattan mycket förinstallerade appar? Ja, både från Samsung själva, från Google och från Microsoft. Dessutom har Samsung sällat sig till de som försöker att få dig att installera gratisspel på plattan under installationen.

Hur är kamerorna? Varken frontkamera eller selfiekamera kan sägas duka till mer än de mest basala behov, som att dokumentera eller fota av kvitton.

Hur är högtalarljudet? Inte lika bra som i dyrare plattor men bra för prislappen.

Ett alternativ

Om det inte är viktigt för dig att surfplattan får systemuppdateringar under lång tid kan du köpa Samsung Galaxy A9, som alltså är exakt samma surfplatta sånär som på selfiekameran. Den kan just nu hittas från 1500 kronor.