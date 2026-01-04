Så blir mobilen vattentät och det är riskerna

Så blir mobilen vattentät

Fråga: Har ni funderat på hur tillverkarna åstadkommer IP-klassning, alltså hur inkapslingen är designad? Är det med gummipackningar, o-ringar eller tätningsmassa av nått slag? Hur åldersbeständig kan den vara? kan den möjligen klara sej 5 år eller mer om inget annat går sönder? Och, hur tätas portarna, speciellt usb-porten för laddning?

I och med att det är svårt att hitta de här mobilerna i fysiska butiker med kunnig personal där man faktiskt kan känna och titta nära på mobilerna är man väldigt beroende av era recensioner. För just tåliga mobiler tycker jag att tätning och livslängd under svåra förhållanden kunde utvärderas mer noggrant.

Elias Nordling svarar: Utifrån min erfarenhet är det huvudsakligen tät passform och limmade komponenter i kombination med gummipackningar som håller telefonen vattentät. Förmodligen använder man även vattenavstötande ytbeläggning och framför allt den lär kunna försvinna över tid. Telefoner med en särskilt tålig profil förlitar sig mer tydligt på gummipackningar.

Vad gäller portarna är de oftast inte tätade alls, utan man behöver torka ut USB-porten innan man kan ladda igen. Här finns förstås en risk för korrosion om den blir blöt upprepade gånger.

För att sammanfatta så kan man nog misstänka att för vanliga mobiler är nog vattenskyddet sämre efter ett par år, i synnerhet om du tappat mobilen ett par gånger. Specifikt tåliga mobiler håller troligen vattnet borta hela sin livslängd.

