Frankrike vill stoppa sociala medier för de under 15

Frankrike planerar att införa ett förbud mot sociala medier för barn under 15 år från och med höstterminen 2026. Detta enligt publikationen The Guardian. Förslaget är inspirerat av Australien, som nyligen införde ett liknande förbud för barn under 16 år. Enligt den franska regeringen ska lagen gälla stora plattformar som Facebook, Snapchat, Tiktok och YouTube.

Lagförslaget innehåller också ett förbud mot mobiltelefoner i gymnasieskolor, där elever är mellan 15 och 18 år. Mobiltelefoner är redan förbjudna i franska grund- och högstadieskolor. Regeringen menar att åtgärderna behövs för att minska riskerna med överdriven skärmtid, som till exempel nätmobbning, olämpligt innehåll, sömnproblem och försämrad psykisk hälsa hos unga.

Det är president Emmanuel Macron har drivit frågan och säger att det finns ett växande internationellt stöd för hårdare regler kring barns användning av sociala medier. Lagförslaget ska nu granskas juridiskt för att säkerställa att det följer EU:s regler, bland annat Digital Services Act. Flera andra länder, däribland Sverige, Danmark och Norge överväger också liknande förbud.