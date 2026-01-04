Pebble lanserar ytterligare en smartklocka

Pebble har presenterat sin nya smartklocka Pebble Round 2, som är en uppdaterad version av modellen som lanserades för tio år sedan. Klockan visades upp inför teknikmässan CES och planeras att börja levereras under våren. Den nya modellen har en rund färgskärm i e‑papper på 1,3 tum som täcker hela urtavlan vilket är större än på originalet. Batteritiden uppges vara upp till två veckor.

Pebble Round 2 är tillverkad i rostfritt stål och kommer i flera färg- och storleksvarianter. Den kör det öppna operativsystemet PebbleOS och fungerar tillsammans med både Ios- och Android-mobiler via Pebble-appen. Klockan har fysiska knappar, pekskärm, bakgrundsbelysning och grundläggande hälsofunktioner som stegräkning och sömnmätning. Den är inte tänkt som en renodlad träningsklocka utan fokuserar på enkel användning och lång batteritid.

Pebble Round 2 kan förbeställas nu med en planerad lansering i maj, och priset ligger på 199 dollar.