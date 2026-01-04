Inga fler nya mobiler från Asus

Asus kommer inte att lansera några nya Androidtelefoner under 2026. Det uppger företaget efter uppgifter om att mobilverksamheten skulle vara på väg att avslutas. Enligt Asus handlar det i stället om en paus i lanseringarna, medan verksamheten fortsätter i nuvarande form. Detta enligt publikationen Digitimes Asia.

Företaget betonar att befintliga kunder inte påverkas. Underhåll, mjukvaruuppdateringar och garantiåtaganden ska fortsätta som vanligt för redan släppta modeller. Asus säger också att man har informerat operatörer och återförsäljare om att mobilverksamheten finns kvar, trots att inga nya modeller planeras nästa år.

Bakgrunden är flera år av hård konkurrens på smartphonemarknaden. Asus har tidigare haft framgångar med Zenfone-serien och senare med spelinriktade ROG Phone, men har haft svårt att nå lönsamhet i större skala. Redan 2018 gjorde företaget en större omställning och tog betydande kostnader kopplade till mobilverksamheten.

Beslutet att pausa nya lanseringar ses som ett tecken på att Asus omvärderar sin roll på mobilmarknaden, samtidigt som företaget försäkrar att stödet till nuvarande användare ska fortsätta utan förändringar.