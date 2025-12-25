Oppochefen om Sverigelanseringen och konkurrensen från det egna Oneplus

Jag träffar Jeremy Geng i Helsingfors där Oppos nordiska kontor ligger. Han har haft positionen i bara några månader och det är idag, fredag den 3 oktober, som Oppos officiella säljstart i Norden sker. Sedan tidigare finns Oppo i ett flertal europeiska länder och expansionen till Sverige, Danmark, Norge och Finland sker som en del av en större global tillväxtplan.

Man kan fråga sig över tidpunkten. Oppo ska enligt planen bli nummer tre i hela Norden inom fem år, men de är inte ensamma om den målsättningen. Motorola, Honor och Xiaomi har alla samma plats i sikte och alla kan inte lyckas.

– Vi är inte rädda för konkurrens eller tuffa marknadsförutsättningar, det har vi varit med om i många andra delar av världen, säger Jeremy Geng.

Relationen till dotterbolaget Oneplus får han också ofta frågor om och svaren är alltid desamma, att bolagen drivs separat även om de har samma ägare. Att Oppo nu satsar i Norden innebär alltså inte att Oneplus nödvändigtvis drar ner sina satsningar.

Han ser Norden som en viktig marknad för Oppo och hyllar de nordiska länderna för ledarskap inom allt från mode till innovation och teknik. Han nämner också att prisnivån är hög, väldigt hög.

