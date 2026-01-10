Vi sa: Tunna mobiler gör comeback

Så blev det: Precis som färre små mobiler var det ingen vågad gissning att tunna mobiler skulle bli en grej 2025. Tecknen var tydliga i form av läckor och framförallt Samsung spurtade för att hinna före Apples Iphone Air och det lyckades de med. Till få användares glädje, som det verkar. För tunna mobiler har av allt att döma varit en ordentlig flopp. Ingen mobiltillverkare är pigg på att ge uppmärksamhet till sina egna fiaskon, men uppgifter pekar på att Samsung tänkte inkludera en tunn S26 Edge i S26-familjen men skrotade de planerna efter låg efterfrågan på S25 Edge. Apple uppges ha dragit ner produktionen rejält av Iphone Air efter blygsam efterfrågan och när Motorola sedan lanserade Edge 70 och Huawei Mate 70 Air var så att säga fiaskostämpeln redan tydlig. Nu ska flera tillverkare, som Oppo, Vivo och Xiaomi ha skrinlagt sina planer på att själva släppa telefoner i liknande format.

Ett område där tunna mått gjort skillnad är däremot vikbara mobiler, med Honor Magic V5 och Samsung Galaxy Z Fold 7 som tydligaste exempel.

Redaktionens förutsägelser om 2025, publicerade 2024 hittar du i sin helhet här.

