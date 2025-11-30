Svallvågor efter fiaskot med tunna mobiler

Apple lanserade Iphone Air som ett mycket tunt och lätt alternativ i höstens modellutbud, men modellen har enligt branschrapporter inte nått upp till förväntningarna på marknaden. Flera källor beskriver efterfrågan som svag, och samma mönster syns enligt rapporterna även för Samsungs tunna modell Galaxy S25 Edge. Den tunna designen har krävt kompromisser som mindre batterikapacitet och enklare kamerauppsättningar, vilket kan ha bidragit till att många konsumenter valt andra modeller med längre batteritid och fler funktioner.

Rapporter från leverantörskedjan visar att denna svaga efterfrågan fått konkreta följder för produktionen. Foxconn ska ha minskat sina produktionslinjer för Iphone Air, och leverantören Luxshare uppges ha stoppat produktionen helt för modellen. Detta enligt publikationen DigiTimes Asia.

Samtidigt har flera stora kinesiska tillverkare, däribland Xiaomi, Oppo och Vivo, enligt samma rapporter valt att avbryta eller frysa projekt som skulle ta fram egna supertunna flaggskepp för att konkurrera med Air‑konceptet. Besluten beskrivs som en följd av osäker efterfrågan och en omprioritering i fabrikerna för att undvika överproduktion av modeller som man inte räknar med att de kommer att sälja som väntat.

Annons

Analytiker och branschkällor som citeras i rapporterna menar att marknaden för extremt tunna telefoner kan vara mycket mindre än tillverkarna trott, åtminstone till de priser som dessa modeller ofta säljs för. För konsumenter innebär detta att tillverkare kan komma att satsa mer på modeller med större batterier och fler kamerafunktioner framöver, snarare än att följa trenden mot maximal tunnhet.