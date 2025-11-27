Mark Zuckerberg polisanmäld av svenska medieutgivare

Utgivarna, en sammanslutning av svenska publicister, har polisanmält Metas vd Mark Zuckerberg för att Facebook tillåter bluffannonser som utnyttjar mediers varumärken och kända journalister och som orsakar ekonomisk och psykisk skada för drabbade personer.

Organisationen pekar på att bluffannonser kopplade till bedrägerier utgjorde en betydande del av Metas intäkter 2024 och att tusentals svenskar förlorat stora summor, samtidigt som granskningar visar att bedrägerierna drivs av välorganiserade, internationella nätverk. Utgivarna anser att Meta inte har gett tillräckliga manuella eller tekniska resurser för att stoppa annonserna och att företaget i praktiken lägger ansvaret på de drabbade medierna och privatpersoner.

I sin anmälan nämner Utgivarna brottsrubriceringar som bedrägeri och medverkan till bedrägeri samt brott mot lagen om namn och bild i reklam. Målsägande i ärendet är bland andra programledare och flera stora mediehus, och organisationen kräver att polis, åklagare och domstolar ska få bättre möjligheter att beivra bluffannonserna samt att regeringen kräver kraftfullare åtgärder från Meta eller skärpt lagstiftning på EU-nivå.

I ett pressmeddelande skriver man bland annat att “Det är häpnadsväckande att ett av världens största och mest lönsamma bolag tillåts fortsätta att förmedla kriminalitet som drabbar oskyldiga människor hårt, utan att vidta tillräckliga åtgärder för att stoppa den. Det är ett brott som förtjänar en juridisk process. Därför polisanmäler vi Mark Zuckerberg.”