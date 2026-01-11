Nya emojier presenterade

Unicode-konsortiet har presenterat ett första utkast till Emoji 18.0 som är nästa stora uppdatering av emojistandarden. I den nuvarande versionen ingår nio nya emojiidéer, bland annat ett ansikte med kisande ögon, nya tumgester, en fyr, en pickle och en monarkfjäril. Dessutom föreslås flera hudtonsversioner till vissa av symbolerna. Listan är fortfarande ett utkast och kan komma att ändras innan den slutgiltiga versionen fastställs.

Enligt Unicode väntas Emoji 18.0 godkännas under hösten 2026. Därefter tar det ofta lång tid innan emojierna faktiskt dyker upp i mobiltelefoner och appar, eftersom företag som Apple, Google och Samsung först måste skapa egna versioner och rulla ut dem i sina system. Det innebär att användare i praktiken kan få vänta ytterligare månader, eller till och med över ett år, innan de nya emojierna blir tillgängliga för allmänheten.