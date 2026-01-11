-
Bra för somliga, dåligt för andra
Samsung varnar för dyrare mobiler
Samsung öppnar för att priserna på framtida mobiltelefoner kan höjas. Orsaken är ökade kostnader för minneskretsar, som påverkar tillverkningen av nya modeller.
Samsung varnar för att priserna på elektronik kan komma att höjas under den närmaste tiden. Orsaken är ökade kostnader och brist på minneskretsar som används i allt från mobiltelefoner och datorer till andra uppkopplade produkter. Företagets globala marknadschef Wonjin Lee säger att Samsung helst vill undvika att föra över kostnadsökningarna på konsumenterna, men att situationen kan göra det nödvändigt att se över prissättningen på vissa produkter, bland annat kommande mobilmodeller.
Samtidigt har de höga priserna på RAM-minne lett till mycket starka resultat för minnestillverkare. Samsung, som är världens största tillverkare av minneskretsar, redovisade ett kraftigt ökat rörelseresultat under slutet av 2025 jämfört med året innan. Enligt analyser beror utvecklingen på hög efterfrågan från bland annat AI-industrin, samtidigt som utbudet är begränsat.
Publikationen Bloomberg rapporterar att bristen på minne väntas fortsätta, vilket kan hålla priserna uppe under en längre tid. Det innebär att både tillverkare och konsumenter kan påverkas, även om minnesföretagen för närvarande gynnas av marknadssituationen.